Madonnina podrška srpskim studentima nadjačala je Vučićevu medijsku blokadu

Podrška jedinstvu diljem svijeta, napisala je u subotu na svojem službenom Instagram računu Madonna, dijeleći video prepunih ulica Novog Sada, u kojem su se u tom trenutku nalazili studenti iz cijele Srbije.

"Ono što mediji ne prikazuju jest da svjedočimo jednom od najvećih studentskih pokreta u regiji od 1968. godine. Studenti su zauzeli gotovo sva sveučilišta. Provode se 24-satne blokade. Zajedno sa stotinama njih su i tisuće ljudi koji izlaze na ulice diljem Srbije i traže sistemske promjene i manje korupcije u njihovoj vladi. Podržimo jedinstvo diljem svijeta", objasnila je Madonna, čiju su objavu vidjeli milijuni diljem svijeta.

Nakon što je kraljica popa objavila podršku studentskim prosvjedima u Srbiji, a slično je napravila i velika umjetnica jugoslavenskih korijena Marina Abramović, na noge su skočili podržavatelji Vučićeva režima, kao i neočekivani kritičari studentskih prosvjeda, među kojima je i obično liberalna turbofolk zvijezda Jelena Karleuša.

Sukob slavnih koji se rasplamsao na društvenim mrežama ponovno je otvorio pitanje zašto nam toliko znači kada svjetske zvijezde podrže političke, građanske i antiratne pokrete na Balkanu. A od borbe za hrvatsku neovisnost i podrške opkoljenom Sarajevu do danas solidarnost međunarodnih umjetnika i intelektualaca često je igrala važnu ulogu u društvenim promjenama na ovim prostorima.

Jedan od najupečatljivijih primjera međunarodne umjetničke podrške dogodio se tijekom rata u BiH, kada je američka spisateljica Susan Sontag 1993. godine došla u opkoljeno Sarajevo postaviti predstavu "U očekivanju Godota". U vrijeme kada je grad bio pod stalnom paljbom, a međunarodna zajednica uglavnom nezainteresirana, njena prisutnost značila je više od same umjetnosti – bila je to poruka da Sarajevo nije zaboravljeno.

Još jedan značajan primjer dogodio se 1993. godine, kada je irska rock grupa U2 tijekom svoje "Zoo TV" turneje putem satelitske veze omogućila građanima Sarajeva da se tijekom koncerata uživo obraćaju publici, skrećući tako pozornost svjetske javnosti na opsadu grada. Nakon rata U2 je 23. rujna 1997. održao koncert na sarajevskom stadionu Koševo, kojem je prisustvovalo oko 45.000 ljudi, a simbolizirao je obnovu i nadu za mnoge.

Godinu dana poslije, zbog borbe protiv režima Slobodana Miloševića, srpska medijska kuća B92 dobila je MTV-jevu nagradu "Free Your Mind", a istu nagradu dvije godine kasnije dobila je i srpska organizacija Otpor, što je značajno doprinijelo njihovoj međunarodnoj vidljivosti. Poslije su članovi Otpora postali savjetnici drugim demokratskim pokretima diljem svijeta, pomažući im da se i sami suprotstave autoritarnim režimima.

Posebno značajan trenutak za Srbiju bio je i prvi koncert grupe The Prodigy u Beogradu nakon ukidanja sankcija. Taj koncert simbolično je označio povratak Srbije na međunarodnu kulturnu scenu i pokazao da je zemlja spremna za nove početke, što mnogi pamte do danas.

Nisu svi primjeri, nažalost, bili pozitivni – nobelovac Peter Handke izazvao je mnogo kontroverzi podržavajući Miloševićev režim i negirajući genocid u Bosni, a u novije vrijeme Aleksandar Vučić pokušao je kupiti političke bodove odlikovanjem Johnnyja Deppa te davanjem srpskog državljanstva Ralphu Fiennesu i Stevenu Seagalu, ističući ih kao promotore Srbije u svijetu.

Neočekivanim promotorom Hrvatske nedavno je postao i osramoćeni hollywoodski glumac Kevin Spacey, koji u Sedlarovu filmu glumi Franju Tuđmana, dok su neke druge zvijezde stale na suprotnu, opozicijsku stranu. Primjerice, grupa Massive Attack 2016. je godine tijekom koncerta u Puli na videozidu slala posprdne poruke protiv HDZ-a, Roger Waters je tijekom koncerta u Splitu javno stao u obranu prava radnika Brodosplita, a značajna je i kontinuirana podrška poznate američke glumice i aktivistice Jane Fonda hrvatskoj političkoj platformi Možemo.

Zašto nam toliko znači strana podrška? Kada međunarodne zvijezde podrže neki politički pokret, to mu daje dodatni legitimitet i vidljivost na globalnoj sceni. To je posebno važno u regiji u kojoj se često sumnja u autentičnost građanskih pokreta i gdje vladajuće strukture pokušavaju diskreditirati prosvjednike kao "strane plaćenike".

Podrška međunarodnih zvijezda pomaže i u probijanju medijske blokade, posebno u situacijama kada su lokalni mediji pod kontrolom vlasti. Kada Madonna ili slična zvijezda objavi nešto o prosvjedima, to postaje vijest koju je teško ignorirati – a pogotovo kada to objavi uz komentar da se radi o prosvjedima koje vam mediji ne žele prikazati.

Za aktiviste na terenu podrška međunarodnih zvijezda predstavlja i potvrdu da njihova borba ima smisla te da nije izolirana. To može biti posebno važno u trenucima kada se čini da su sami protiv sustava, ali na kraju dana, stvarnu mobilizaciju i prateće pritiske i dalje moraju iznijeti građani.