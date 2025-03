Kralj Charles otkrio svoju fascinaciju Bobom Marleyem

Ako ste se ikad zapitali koji su omiljeni glazbeni brojevi kralja Charlesa III., novi broadcast Apple Musica pod nazivom "The King's Music Room" pravo je mjesto za vas. Naime, u sklopu svečanosti u povodu Dana Commonwealtha, koji se svake godine obilježava drugog ponedjeljka u ožujku, kralj je s javnosti podijelio osobne glazbene favorite, a otkrio je i poneke anegdote i uspomene vezane za pjesme i izvođače koji su obilježili njegov život.

Emisija "The King's Music Room", snimana u kraljevu uredu u Buckinghamskoj palači, pruža jedinstven uvid u kraljevu osobnost i pokazuje široku lepezu njegova glazbenog odabira – od klasičnih izvođača do suvremenih zvijezda – jer na njegovoj su se listi našli kultni glazbenici poput Kylie Minogue sa plesnom pjesmom "The Loco Motion", zatim Michael Bublé i "Haven't Met You Yet" te Diana Ross i njezina "Upside down", no ima tu i novijih glazbenih imena kao što su Raye i Davido. Svjetska diva Beyoncé također je pronašla svoje mjesto na kraljevoj glazbenoj listi s popularnom pjesmom "Crazy In Love", koju je otpjevala sa suprugom Jay Z-jem, no na prvo mjesto Charles III. smjestio je Boba Marleya, The Wailerse i "Could You Be Loved".

– Na jednom događaju u Londonu, kada sam bio puno mlađi, upoznao sam Boba Marleya koji je ovdje došao nastupati. Imao je tu čudesnu, zaraznu energiju, ali i duboku iskrenost i brigu za svoju zajednicu, a uvijek ću se sjećati njegovih riječi: 'Ljudi imaju glas u sebi'. Bob Marley dao je svijetu glas koji nitko tko je čuo ne može zaboraviti – izjavio je Charles III. koji je 2008. godine posjetio Muzej Boba Marleya u Kingstonu na Jamajci te se okušao u sviranju bongosa s lokalnim rastafarijanskim bubnjarima.

Kralj Charles uz svaku je od pjesama podijelio osobnu priču ili anegdotu poput ove, čime je detaljnije objasnio zašto mu je svaka od njih prirasla srcu. Tako ga, primjerice, Diana Ross tjera na ples, Millie Small vraća ga u šezdesete, Grace Jones i "La Vie En Rose" oduševljavaju ga jedinstvenošću i strašću, dok mu Davido pruža energični i moderni afrički zvuk, a Anoushka Shankar primjer je indijske klasične glazbe koja ga opušta.

Ovom "zabavnom i eklektičnom" glazbenom listom – kako ju je nazvala skladateljica Errollyn Wallen - koju je kralj u kolovozu prošle godine proglasio majstoricom kraljevske glazbe te je kao takva postala prva crnkinja na toj poziciji u Kraljevstvu – Charles III. spremno je podijelio svoje glazbene preference postavši time pristupačniji i bliži javnosti. Kraljeva playlista tako nije samo glazbena selekcija, već i odraz njegova života, putovanja i susreta s različitim kulturama, a ujedno i poziv slušateljima da istraže bogatstvo glazbene baštine Commonwealtha, kao i da možda otkriju neke nove omiljene izvođače.

– Iako je to slučaj i s mnogim drugim ljudima, moram reći kako mi je glazba jako puno značila cijeloga života. Ona ima tu izvanrednu sposobnost vraćanja lijepih uspomena iz najdubljih kutaka našeg sjećanja, a s druge nas strane tješi u trenucima tuge i odvodi na neka daleka mjesta. Ali možda iznad svega, glazba može podići naše raspoloženje do nevjerojatne razine, posebice kada se više ljudi okupi zajedno u slavlju. Drugim riječima, glazba nam donosi radost – rekao je kralj Charles u uvodnim riječima emisije "The King's Music Room" koja je u ponedjeljak, 10. ožujka, emitirana na radijskoj postaji Apple Music 1, dok je pretplatnicima Apple Musica dostupna u svakome trenutku.