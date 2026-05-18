'Čudnovate zgode šegrta Hlapića' u režiji Vinka Brešana premijerno u Zagrebačkom kazalištu lutaka

Zagrebačko kazalište lutaka (ZKL) najavljuje novu premijeru, "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" u režiji Vinka Brešana te adaptaciji Nike Brešana koja prati fabulu slavnoga romana, a izvest će se u u petak 22. svibnja.

Priča o postolarskom šegrtu, starija od stotinu godina, prati Hlapićevu sedmodnevnu pustolovinu u koju kreće kako bi razgazio pretijesne čizmice i sklonio se od nasilnog majstora Mrkonje. Vođen dobrotom, Hlapić pomaže svima koje susretne te u svijetu odraslih, koji su katkad strogi, katkad uplašeni i nesretni, a neki i pokvareni do srži, postaje simbol idealizma i svjetionik koji nadahnjuje nove naraštaje.

Oblikovatelj lutaka je nagrađivani autor animiranih i eksperimentalnih filmova Simon Bogojević Narath, a skladatelj znameniti dramski pisac i glazbenik Mate Matišić. Scenografkinja je Ana Sekulić, oblikovatelj svjetla Martin Šatović, a koreografkinja Ilona Cvitić Kanceljak.

U predstavi glume Ana-Marija Percaić, Matilda Sorić, Dinka Vuković, Ivan Bošnjak, Jadran Grubišić, Marijin Kuzmičić, Filip Lugarić, Mario Mirković, Anđelko Petric i Adam Skendžić.



Pretpremijera je na rasporedu u četvrtak 21. svibnja, a prve izvedbe u slobodnoj prodaji u subotu 23. svibnja te u nedjelju 24. svibnja.