u adaptaciji nike brešana

'Čudnovate zgode šegrta Hlapića' u režiji Vinka Brešana premijerno u Zagrebačkom kazalištu lutaka

Čudnovate zgode šegrta Hlapića
Ines Novković/Zagrebačko kazalište lutaka
VL
Autor
Hina
18.05.2026.
u 12:39

U predstavi glume Ana-Marija Percaić, Matilda Sorić, Dinka Vuković, Ivan Bošnjak, Jadran Grubišić, Marijin Kuzmičić, Filip Lugarić, Mario Mirković, Anđelko Petric i Adam Skendžić

Zagrebačko kazalište lutaka (ZKL) najavljuje novu premijeru, "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" u režiji Vinka Brešana te adaptaciji Nike Brešana koja prati fabulu slavnoga romana, a izvest će se u u petak 22. svibnja. 

Priča o postolarskom šegrtu, starija od stotinu godina, prati Hlapićevu sedmodnevnu pustolovinu u koju kreće kako bi razgazio pretijesne čizmice i sklonio se od nasilnog majstora Mrkonje. Vođen dobrotom, Hlapić pomaže svima koje susretne te u svijetu odraslih, koji su katkad strogi, katkad uplašeni i nesretni, a neki i pokvareni do srži, postaje simbol idealizma i svjetionik koji nadahnjuje nove naraštaje.

Oblikovatelj lutaka je nagrađivani autor animiranih i eksperimentalnih filmova Simon Bogojević Narath, a skladatelj znameniti dramski pisac i glazbenik Mate Matišić. Scenografkinja je Ana Sekulić, oblikovatelj svjetla Martin Šatović, a koreografkinja Ilona Cvitić Kanceljak.

Foto: Ines Novković/Zagrebačko kazalište lutaka

U predstavi glume Ana-Marija Percaić, Matilda Sorić, Dinka Vuković, Ivan Bošnjak, Jadran Grubišić, Marijin Kuzmičić, Filip Lugarić, Mario Mirković, Anđelko Petric i Adam Skendžić.

Pretpremijera je na rasporedu u četvrtak 21. svibnja, a prve izvedbe u slobodnoj prodaji u subotu 23. svibnja te u nedjelju 24. svibnja. 

kultura Ivana Brlić-Mažuranić Niko Brešan Vinko Brešan premijera Zagrebačko kazalište lutaka kazalište predstava Čudnovate zgode šegrta Hlapića

Počinje 43. Tjedan suvremenog plesa

Stižu najbolji iz sedam zemalja, publika aktivno sudjeluje u predstavama, a bit će i višesatnih živih instalacija

Jedan od najdugovječnijih i najvažnijih plesnih festivala u ovom dijelu Europe održat će se od 19. do 27. svibnja u Zagrebu i Zadru. Festival publici donosi međunarodno afirmirana imena poput Rafaële Giovanola i njezine kompanije CocoonDance (DE/CH), kanadske autorice Daine Ashbee, grčkih koreografkinja Chare Kotsali i Christiane Kosiari te Krakow Dance Theatrea iz Poljske, ali i nove hrvatske produkcije i autore mlađe generacije

Zagreb: Glumac Damir Lon?ar
Damir Lončar režira 'Groficu Maricu'

'Otprilikizam' je smrt kazališta i jako pojeftinjuje naš posao. Ja inzistiram na preciznosti i disciplini'

Premijera u HNK u Osijeku je 15. svibnja, Lončar operetu ne promatra kao lak žanr, nego kao precizan kazališni mehanizam u kojem gluma, pjevanje, pokret i ritam moraju biti u potpunom skladu. U radu s ansamblom posebno mu je važna disciplina, ali i osjećaj slobode koji dolazi tek kada izvođači potpuno ovladaju onim što predstava traži od njih

