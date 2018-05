Klasik u novom ruhu i Gavran prvi put u HNK

HNK Zagreb neupitna je kulturna institucija ove zemlje. Da to nisu prazne riječi, svjedoče svi koji pohode predstave, oni koji se sjećaju zimskih redova za ulaznice za božićni balet “Orašar”, kao i svi oni koji su jučer bili na predstavljanju naslova koji će se premijerno izvesti u sljedećoj sezoni – a bio ih je pun foyer zgrade.

Koprodukcija “I am Europe”

– Izborom djela i načinom na koji ih predstavljamo publici postali smo mnogima utočište u ovim nemirnim vremenima – rekla je stoga u svom uvodu Dubravka Vrgoč, intendantica HNK Zagreb. Potkrijepila je to i respektabilnim brojkama. Naime, u prva tri mjeseca ove godine, a baš to je krizno doba mnogih kazališnih kuća koje tada nude akcijske cijene ulaznica, Drama i Balet imali su popunjenost predstava 96 posto, a Opera 87 posto.

Održati ljestvicu na toj visini kreativnom rukovodstvu središnje teatarske kuće neće biti lako, ali sudeći po planovima, čeka nas nova uzbudljiva sezona.

Drama tako ispravlja veliku nepravdu, onu učinjenu najizvođenijem i najprevođenijem autoru u nas, književniku Miri Gavranu. Naime, njegov tekst nikada nije igrao na sceni HNK Zagreb, pa su stoga Dubravka Vrgoč i Ivica Buljan, ravnatelj Drame, naručili od njega novi tekst. Tako je nastalo djelo “Svaki tvoj rođendan”, velika ansambl-predstava koju će režirati Rene Medvešek, redatelj velikog hita “Tko pjeva zlo ne misli”. Miro Buljan sam je predstavio ovo djelo, čija priča počinje 1957. kada glavni junak slavi svoj deseti rođendan, a koje završava 2017. – Bit će to priča o obitelji, glazbi, ali i svemu što nam se dogodilo u tih šezdeset godina – kaže Rene Medvešek. Uz to Drama će izvesti “Mačku na vrućem limenom krovu” Tennesseeja Williamsa u režiji Paola Magellija, a mitske uloge dobro znane s filmskog platna tumačit će Filip Vidović i Zrinka Cvitešić. Slijedi “Glumica”, novo djelo Pascala Ramberta, u režiji samog autora, ali i “Antigona” Slavoja Žižeka u režiji Angele Richter, “Tri sestre”, autorski projekt Bobe Jelčića prema Čehovu, te velika međunarodna koprodukcija “I am Europe”. Djelo Falka Richtera, u njegovoj režiji, zajedno će producirati kazališta iz Hrvatske, Njemačke i Francuske. Uz velike ovogodišnje hitove, jasno je da će Drama ponovno ponuditi mnogo toge te ne čudi novo podsjećanje intendantice da im je druga scena potrebnija nego ikad prije.

Nastavak filozofskog teatra

Balet priprema tri premijere: “Metropolis” koreografa i redatelja Jiříja Bubeníčeka, “Opasne veze” koreografa i redatelja Giorgia Madie te Večer Angelina Preljocaja od dva dijela. Plesat će naravno i sve ovosezonske predstave, kao i svoje najveće hitove na čelu s “Orašarom”. Najveći novi operni hit bit će Mozartova “Čarobna frula” u režiji Kreše Dolenčića, s Tomislavom Mužekom, novim nacionalnim prvakom, koji je i pjevao na predstavljanju sezone, a slijede Verdijev “Trubadur” i Rossinijeva “Žena s jezera”.

Naravno, ni tu nije kraj; nastavlja se i Filozofski teatar – ove nedjelje gošća je nobelovka Herta Müller – kao i Festival svjetskog kazališta, koji je intendantica Vrgoč najavila za kraj rujna.