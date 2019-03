Kako nastaviti život kada ne znaš što ga je i kako uništilo?

Jedan maleni dječak, sam na plaži ugledat će lisicu koja nestane među stijenama. Neizdrživo znatiželjan krenut će njenim tragom i otkriti pećinu za koju očito baš nitko ne zna. To postaje njegov svijet iz mašte, njegova dolina lisice. Kao odrastao čovjek, taj je dječak sve samo ne uspješan.

Sitni je kriminalac, bez pravog smisla i smjera u životu, a progone ga kamatari kod kojih se nepromišljeno zadužio. U trenutku očaja odluči se na otmicu, jer on zna gdje može držati svoju žrtvu – u dolini lisice. I taman kada izvede svoj plan, policija ga hapsi zbog nekog nevažnog zločina, a bez mnogo grižnja savjesti on svoju žrtvu odlučuje ostaviti zatvorenu u sanduku da umre u mraku, od gladi i žeđi, na vrlo okrutan način. No, kada nakon nekoliko godina izlazi iz zatvora, pakao koji je priredio nedužnoj ženi koja se samo u krivo vrijeme našla na krivom mjestu, obruši se na njegov život.

A to je samo početak uzbudljivog trilera Charlotte Link “Dolina lisice” (Znanjem, biblioteka Knjiga dostupna svima, urednica Mirna Šimat, prijevod Vanda Kušpilić, 39,90 kuna). Roman je zanimljiv zbog nekoliko stvari: autorica uspijeva od zločinca učiniti žrtvu, jer čitatelj počinje suosjećati s njime, a još više s nedužnim ljudima koji su oko njega. Uz to sjajno je opisna ona druga strana ovog zločina. Naime, muž nestale žene jednostavno ne može samome sebi, a kamoli drugima ili policiji objasniti što se to dogodilo. On je otišao prošetati psa, ona je ostala na parkiralištu uz slabo prometnu cestu uz automobil, a kada se on vratio, netragom je nestala. Njega muče dvojbe: je li otišla, je li ga varala, je li se dogodilo nešto strašno... Upravo ti pokušaju snalaženje u životu koji se promijenio u djeliću sekunde, (neuspjeli) pokušaji da se nastavi sa životom iako odgovora nema najbolje su stranice ovog romana.