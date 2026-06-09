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koncert u lisinskom

Sezonu Zagrebačke filharmonije zatvara svjetska vioinistička zvijeza Michael Barenboim

Michael Barenboim
Marcus Hoehn/Jonas Gottfriedsen
VL
Autor
vecernji.hr
09.06.2026.
u 11:12

Ovaj ugledni umjetnik nastupit će sa Zagrebačkom filharmonijom u petak, 12. lipnja 2026. u 19.30 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog pod ravnanjem šefa dirigenta Dawida Runtza

U Zagreb stiže Michael Barenboim, violinist koji je nastupao s Bečkom i Berlinskom filharmonijom, Chicago Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonicom i nizom drugih vodećih svjetskih orkestara te surađivao s dirigentskim velikanima poput Pierrea Bouleza, Zubina Mehte, Gustava Dudamela i Daniela Barenboima. Njegovi koncerti redovito ga vode u najuglednije svjetske koncertne dvorane, od Carnegie Halla i Wigmore Halla do hamburške Elbphilharmonie i Sydneyske opere

Ovaj ugledni umjetnik nastupit će sa Zagrebačkom filharmonijom u petak, 12. lipnja 2026. u 19.30 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog pod ravnanjem šefa dirigenta Dawida Runtza. Publiku očekuje jedan od najiščekivanijih koncerata završnice sezone te program koji spaja dva remek-djela glazbe 20. stoljeća – Bartókov Koncert za violinu i orkestar br. 2 i Prokofjevljevu Simfoniju br. 5.

Večer otvara Bartókov Drugi koncert za violinu i orkestar br.2, jedno od najznačajnijih djela violinističke literature 20. stoljeća. Skladba nastala 1938. godine spaja virtuoznost, lirsku introspekciju i raskošnu orkestraciju te predstavlja vrhunac Bartókova stvaralaštva. U interpretaciji Michaela Barenboima publika će imati priliku čuti djelo koje se smatra jednim od najvećih izazova i vrhunaca violinističkog repertoara.

U drugom dijelu koncerta Zagrebačka filharmonija izvest će Prokofjevljevu Simfoniju br. 5 u B-duru, monumentalno djelo smatrano jednim od najvećih simfonijskih ostvarenja 20. stoljeća, Simfonija objedinjuje sve karakteristike Prokofjevljeva glazbenog jezika – snagu, humor, liriku i dramatičnost.

Petu simfoniju Prokofjev je opisao kao „himnu slobodnom i sretnom čovjeku, njegovoj snazi, velikodušnosti i plemenitosti“. Nastala 1944. godine, usred ratnih stradanja, ova veličanstvena partitura donosi putovanje od tjeskobe i nemira prema optimizmu i pobjedi života. Njezina snažna emocionalna poruka i danas jednako snažno odjekuje među publikom diljem svijeta.

Susret jednog od najistaknutijih violinista današnjice, šefa dirigenta Dawida Runtza i Zagrebačke filharmonije donosi večer vrhunske umjetničke energije i snažnih emocija te dostojan završetak koncertne sezone Zagrebačke filharmonije.

Ključne riječi
glazba kultura zatvaranje sezone koncertna dvorana Vatroslav Lisinski koncert svjetska zvijezda violinist Michael Berenboim Zagrebačka filharmonija

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