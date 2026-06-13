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Ovacije u Lisinskom: Zagrebačka filharmonija zaključila sezonu uz Michaela Barenboima

Zagreb: Koncert Zagrebačke filharmonije
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji list
13.06.2026.
u 11:40

Nakon dugotrajnog pljeska i oduševljenih reakcija publike, Barenboim je koncert zaokružio dodatkom – izvedbom stavka Loure iz Bachove Partite za violinu br. 3

Zagrebačka filharmonija zaključila je koncertnu sezonu 2025./26. nastupom uz jednog od najuglednijih violinista današnjice, Michaela Barenboima. Umjetnik koji redovito nastupa s vodećim svjetskim orkestrima, među kojima su Bečka i Berlinska filharmonija, Chicago Symphony Orchestra i Los Angeles Philharmonic, zagrebačkoj je publici priredio večer vrhunske glazbene umjetnosti.

Uz šefa dirigenta Dawida Runtza, Barenboim je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog izveo Bartókov Koncert za violinu i orkestar br. 2, jedno od najzahtjevnijih i najcjenjenijih djela violinističke literature 20. stoljeća. Publika je s velikim zanimanjem pratila izvedbu u kojoj je violinist spojio tehničku virtuoznost i duboku muzikalnost, potvrdivši reputaciju umjetnika koji nastupa na najvećim svjetskim pozornicama – od Carnegie Halla i Wigmore Halla do hamburške Elbphilharmonie i Sydneyske opere.

U drugom dijelu večeri Zagrebačka filharmonija izvela je Prokofjevljevu Simfoniju br. 5 u B-duru, jedno od najznačajnijih simfonijskih ostvarenja prošlog stoljeća. Orkestar je publici prenio svu širinu Prokofjevljeva glazbenog izraza – od dramatične napetosti i monumentalne snage do lirskih trenutaka i raskošnih orkestralnih boja.

Nakon završetka koncertne sezone orkestar nastavlja bogat ljetni program. Već 19. lipnja, zajedno s glasovitim pijanistom Raminom Bahramijem, otvorit će Zagreb Classic na Trgu kralja Tomislava, nakon čega slijede nastupi na Dubrovačkim ljetnim igrama i Osječkom ljetu kulture.

Istodobno su u tijeku pripreme za sezonu 2026./27., koja donosi niz umjetničkih vrhunaca i gostovanja najvećih imena svjetske glazbene scene. Zagrebačku publiku očekuju nastupi Langa Langa, Fazıla Saya, Emmanuela Pahuda, Rainera Honecka, Baibe Skride i Dejana Lazića, kao i suradnje s uglednim dirigentima među kojima su Marc Minkowski, Dennis Russell Davies, Lawrence Foster i Hans Graf.

Ključne riječi
koncert Lisinski Dawid Runtz Zagrebačka filharmonija

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