Jokha Alharthi ušla je u povijest

Međunarodni Booker ove će godine sigurno ući u povijest jer je prvi put nagrada otišla u ruke književniku, tj. književnici iz arapskog svijeta. Pobjednica dolazi iz Omana, zove se Jokha Alharthi, a 25.000 funti osvojila je romanom “Nebeska tijela”. Dodatnih 25.000 funti otišlo je prevoditeljici ovog romana koji se bavi promjenama u postkolonijalnoj arapskoj državi Marylin Booth.

U finalu ovogodišnjeg međunarodnog Bookera, koji je zbog odlaska sponzora ostao bez prefiksa Man, bile su i književnice Olga Tokarczuk (koja je, zanimljivo, istu nagradu već dobila prošle godine), Annie Ernaux, Marion Poschmann i Alia Trabucco Zeran te samo jedan pisac, i to Juan Gabriel Vásquez. Očito su i u svjetskoj književnosti u trendu književnice jer su i u finalu tportalove nagrade za najbolji hrvatski roman autorice nadmoćnije od muškaraca, i to u omjeru tri prema dva. Kod međunarodnog Bookera omjer je još drastičniji, pet prema jedan.

Jokha Alharthi ima doktorat iz književnosti, i to iz škotskog Edinburgha gdje je studirala klasičnu arapsku književnost, a predaje književnost na sveučilištu u Omanu koje nosi ime po tamošnjem sultanu Qaboosu. Rođena je 1978. godine, a do sada je objavila deset knjiga među kojima su i romani i zbirke kratkih priča. U nagrađenom romanu priča priču o promjenama u omanskom društvu, i to iz očišta triju sestara.

Međunarodni Booker dodjeljuje se od 2005. godine, a prvi dobitnik bio je albanski pisac Ismail Kadare.