Večeras se vanjski bazen Mladosti pretvara u ljetno kino

Večeras u 21 sat sportski park na Savi pretvara se u Kino "Mladost". Čak dva kratka filma i dugometražni igrani film "US Go Home" čekaju nas pored vanjskog bazena od 21 sat.

Večer počinje kratkim dokumentarcem "Ahmedove misli" koji su zajednički snimili Damir Milović i Ahmed Samir u okviru radionice Slika pripada onima koji s njom rade. Potom, filmska nas vrpca vraća u rasplesane i raspjevane šezdesete. Kratki film Dunje Ivanišević "Žemsko" daje nam uvid u svijet skriven unutar četiri zida jedne djevojačke sobe, dok slavna francuska redateljica Claire Denis u "US Go Home" rekonstruira gorko-slatke izazove odrastanja u pariškom predgrađu pored američke vojne baze 1960-ih godina.

Naredna dva petka Kino Trešnja seli sjevernije, na Munjarski put uz filmove na temu pruge i vlaka, a potom na trešnjevačku tržnicu gdje će hrana biti ne na štandovima već na platnu.

KINO NA PRUZI



petak 10. 7. 2026. u 21:00

Munjarski put, pored Hokejskog centra

intro: gostovanje programa Slika pripada onima koji s njom rade

Glas naroda / People's Voice, r. Yogmani Kafle – MANI & Vida Zelić, 2026, glazbeni spot, 2'49''

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Zima nam prođe, proljeće dođe / Winter adé

r. Helke Misselwitz, 1989, dokumentarni, 116'

KINO NA PLACU



petak 17. 7. 2026. u 21:00

plato Tržnice Trešnjevka



intro: gostovanje programa Slika pripada onima koji s njom rade

Trudim se: Kratki priručnik za integraciju / Trying: A Short Manual for Integration, r. Seid Ibrahim & Karla Mesek, 2026, dokumentarni, 6'

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Obična kruška / Common Pear,

r. Gregor Božič, 2025, znanstvena fantastika, 15'

Sakupljači i sakupljačica / Les glaneurs et la glaneuse

r. Agnès Varda, 2000, dokumentarni, 82'

Detaljnije informacije o svim večerima možete pronaći na mrežnim stranicama Muzeja susjedstva Trešnjevka.

Kino Trešnja 2026. realizirano je u suradnji s Vijećem Mjesnog odbora Silvije Strahimir Kranjčević, Vijećem Mjesnog odbora Stara Trešnjevka i Vijećem Gradske četvrti Trešnjevka Sjever te financirano kroz Plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana u 2026., sredstvima Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo grada Zagreba te Hrvatskog audiovizualnog centra. Godišnji program BLOK-a u 2026. podržava Zaklada “Kultura nova”.