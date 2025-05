Izložba svjetskog glasa po prvi će puta biti održana u regiji Zapadnog Balkana

Beograd i Srbija bit će ponosni domaćini Specijalizirane izložbe EXPO 2027, koja će se održati od 15. svibnja do 15. kolovoza 2027. godine, a procjenjuje se da će, tijekom trajanja EXPO-a, Beograd posjetiti više od 4 milijuna posjetitelja. Tema izložbe je Igraj za čovječanstvo: sport i muzika za sve, a bavi se značajem igre, sporta i glazbe te njihovim doprinosom razvoju čovječanstva.

“EXPO 2027 u Beogradu je Expo za sve zemlje regije”, poručio je Dušan Borovčanin, direktor EXPO-a 2027, na Jahorina ekonomskom forumu.

Pri tome je istaknuo kako je Srbija, od samog trenutka svoje kandidature za domaćina Specijalizirane izložbe EXPO 2027, ka čitavom svijetu komunicirala kako je to prvi EXPO koji se do sada organizirao u regiji Zapadnog Balkana. Dodao je da će na izložbi EXPO 2027 sudjelovati više od 120 zemalja, ali i da u ovom trenutku imaju 104 potvrde. Borovčanin je naglasio da one, iako dolaze u Beograd, ne dolaze isključivo samo zbog Beograda.

“Te zemlje dolaze da se upoznaju sa čitavom regijom, dolaze da ju istraže, da pronađu poslovne partnere te vide kakve su poslovne mogućnosti”, istaknuo je Borovčanin te ocijenio kako je iznimno značajno da se s tom činjenicom upozna što šira ekonomska zajednica.

Uputivši poziv svim zemljama regije, koje do sada nisu potvrdile svoje učešće na EXPO 2027 Beograd da to učine, direktor izložbe ukazao je i na to da se Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Crna Gora nalaze među potvrđenim državama.



“Poziv je apsolutno za sve zemlje regije, ali i sve druge zemlje koje su još uvijek u fazi odlučivanja, da potvrde svoje sudjelovanje što prije kako bismo mogli što kvalitetnije organizirati njihovo sudjelovanje na EXPO-u 2027”, zaključio je Borovčanin.

Svjetska izložba u Beogradu, koji će 2027. postati globalni centar za razmjenu ideja, biti će prilika za predstavljanje najnovijih tehnoloških trendova, a igra će, kao tema izložbe, imati ključnu ulogu u poboljšanju međunarodnog razumijevanja i međuljudskih kontakata.