Izložba koja nas podsjeća da nikada ne smijemo izgubiti čuđenje prema svijetu

VL
Autor
Maja Pejković-Kaćanski
14.11.2025.
u 17:52

U Salonu Galić otvorena zanimljiva izložba Momčila Goluba koja nosi naziv "...i proljeće jednog astronoma"

U organizaciji HULU-a Split, u Salonu Galić otvorena je izložba Momčila Goluba, jednog od najpoznatijih i najrespektabilnijih hrvatskih postkonceptualnih umjetnika. Golubova nova, samostalna izložba koja nosi naziv "...i proljeće jednog astronoma" naslanja se na njegovu prethodnu nazvanu "Popili smo kišu iz jabuke" postavljenu prije tri godine također u Salonu Galić.

Kustosica Jasminka Babić, inače ravnateljica Galerije umjetnina, na otvaranju je otkrila da  joj je Golub kazao kako misli da će ovo biti njegova najljepša izložba. Iz kustoskog aspekta istaknula je kako se u njegovim umjetničkim radovima opet proteže moment vizualnog i pjesme, a na jednom od prezentiranih radova nalazi se i pjesma.

Tvrdeći kako je sretan zbog trenutka otvaranja, Momčilo Golub objasnio je zašto se u naslovu izložbe spominje astronom te poručio kako nikad ne bi smjeli izgubiti čuđenje prema svijetu oko nas koji je naprosto neprotumačiv.

U predgovoru za Golubovu izložbu "...i proljeće jednog astronoma", Jasminka Babić je uz ostalo napisala: "Reciklaža, prenamjena i aproprijacija su u srži Golubova rada, kako u odnosu na uporabne predmete, tako i u odnosu na vlastita umjetnička djela.Tako ćemo i na ovoj izložbi naći mnoštvo umjetnog cvijeća koje je prije tri godine tvorilo „cvjetni slap“ koji je dominirao velikom izložbenom dvoranom. Sada je ono tema koja se proteže kroz gotovo sve radove, od asamblaža postavljenih na slikarskim platnima do prekrasnih objekata kompiliranih od raznih odjevnih predmeta. '' 

Iznimno zanimljivi Golubovi radovi u Salonu Galić mogu se razgledati do 18.prosinca.

Ključne riječi
izložba likovna umjetnost umjetnost momčilo golub

Kupnja