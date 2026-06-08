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međunarodna manifestacija

Čak 27 hrvatskih muzeja otvara svoja vrata za Europske dane arheologije

Zagreb: Premijerni razgled izložbe VRHOVI DUBINA - podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
08.06.2026.
u 12:19

Središnji dio programa u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu odvijat će se na tri lokacije, s besplatnim ulazom u matični muzej i Arheološki park Andautonija, a za dio programa obavezna je prethodna prijava putem e-pošte

Od 12. do 14. lipnja diljem Hrvatske održat će se Europski dani arheologije, međunarodna manifestacija u sklopu koje će 27 muzejskih, znanstvenih i obrazovnih ustanova otvoriti vrata svojih prostora i predstaviti arheologiju na pristupačan i zanimljiv način. Ova se manifestacija istovremeno održava u više od 30 europskih zemalja te pruža jedinstvenu priliku za besplatno upoznavanje arheološke baštine kroz interaktivne radionice, predavanja, izložbe i stručna vodstva prilagođena svim uzrastima.

Središnji dio programa u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu odvijat će se na tri lokacije, s besplatnim ulazom u matični muzej i Arheološki park Andautonija, a za dio programa obavezna je prethodna prijava putem e-pošte.

Program u zgradi Arheološkog muzeja na Zrinjevcu započinje svakoga dana od petka do nedjelje interaktivnom šetnjom s antičkim štihom „Zagreb dok ga još ni bilo – prije 1094.”, koja publiku kroz susrete s likovima cara Dioklecijana ili stogodišnjeg roba upoznaje s prastanovnicima grada.

Tijekom sva tri dana posjetitelji mogu samostalno obići stalni postav i izložbu „Protectores Patriae Caelestes – Čuvari juga Hrvatske” autora Vanje Kovačić i Radoslava Bužančića, koja prikazuje bogatu baštinu svetaca zaštitnika srednje Dalmacije.

Program „Predah u Lapidariju” u petak donosi Klub čitatelja i raspravu o romanu „Pompeji” Roberta Harrisa. U subotu se program nastavlja radionicama „Rimski vrt na dlanu i u kuhinji” o antičkim ritualima ljepote i izradi slastica od datulja i meda, te „Rimska medicina i higijena” (D. Vukelić) koju vodi rimski liječnik, medicus legionis Šeste legije Herkulije s prikazom antičkih higijenskih, kirurških i zubarskih alata.

Subotnji program uključuje i besplatno stručno vodstvo kroz Pretpovijesnu, Numizmatičku, Egipatsku, Antičku i Srednjovjekovnu zbirku.

Na preostale dvije lokacije, u izložbenom prostoru „Prozor u AMZ” posjetitelji mogu u iličkom Prolazu neboder razgledati izložbu „Od gline do vitrine” koja prikazuje „život“ rimskog bikoničnog vrča s jednom profiliranom ručkom, pronađenog na lokalitetu Gornja Vas na Žumberku, dok je u subotu i nedjelju otvoren besplatan samostalan razgled i edukativne radionice u Arheološkom parku Andautonija u Ščitarjevu.

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kultura Arheološki muzej Zagreb arheologija vizualna umjetnost muzej manifestacija Europski dani arheologije

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