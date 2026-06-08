Predstavljen dokument 'Mapiranje kulturnih ruta Vijeća Europe za Hrvatsku': 'Samo je osam država dosad izradilo ovakav dokument'

Stručni dokument „Mapiranje kulturnih ruta Vijeća Europe za Hrvatsku", u kojemu se prikazuju kulturne rute u našoj zemlji, predstavljen je u ponedjeljak u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek je istaknula kako je mapiranje jedan od najinventivnijih programa uopće za poticanje i približavanje kulturne baštine, obrazovanja o baštini, a onda i promicanje kulturnoga turizma i održivoga razvoja. Naglasila je kako se ovaj program naslanja na dugogodišnje aktivnosti Vijeća Europe, na konvencije i programe suradnje koji su se kroz Vijeće Europe godinama razvijali u području kulture i ideji povezivanja europskoga kontinenta upravo kroz niz kulturnih ruta koje svjedoče o zajedničkoj povijesti, zajedničkoj baštini i materijalnim i nematerijalnim tradicijama.

Istaknula je kako ove rute nisu samo turistički projekti nego su one alat koji povezuje stručnjake koji se bave kulturom i kulturnom baštinom i zajednice koji baštine tu kulturu. Hrvatska je aktivna u 20 certificiranih ruta, rekla je i dodala kako su se tim povezivanjem diljem Europe povezali i naši stručnjaci, institucije, lokalne zajednice te muzeji i gradovi.

"Od 43 države članice koje sudjeluju u kulturnim rutama dosad je samo osam država izradilo ovakav nacionalni dokument", rekla je ministrica i dodala kako im je cilj bio istražiti i provjeriti do koje mjere i na koji način provodimo aktivnosti te što bismo mogli bolje i gdje su nam potencijali za daljnji razvoj.

Ocijenila je kako je za nas u budućnost važno jačati koordinaciju sa svim dionicima te da se različiti sudionici kulturnih ruta unutar Hrvatske između sebe povezuju te da budu vidljiviji široj populaciji. Smatra kako mapiranje kulturne baštine omogućuje da se ona bolje čuva te da postane pokretač društvenoga, kulturnog i gospodarskog razvoja. Naglasila je kako publikacija može biti vodič za neko buduće strateško informiranje za razvoj međunarodnih partnerstava te povezivanje i onih aktivnosti koje realiziramo u svim drugim međudržavnim projektima.

Voditeljica Službe za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija Tatjana Horvatić je istaknula kako je ovaj program utemeljen na promicanju ljudskih prava, demokraciji i kulturnoj raznolikosti. Ovaj program, napomenula je, uključuje manje poznate turističke regije.

Autorica Vlasta Klarić je istaknula kako su projekti očuvanja baštine ono što se svakodnevno događa, ali se u kulturnim rutama otvara prostor za interpretacijske vještine, a kod obrazovanja važni su neki drugi elementi te kulturni događaji i festivali koji su uobičajeni na kulturnim rutama. Smatra kako bi bilo dobro da sve to ima veću vidljivost. "Razvoj infrastrukture koji se odnosi na interpretaciju kao i prisutnost kulturnih ruta na nekoj zajedničkoj platformi te uključenost u zajednicu su nužnosti koje svaku kulturnu rutu čine živom", ocijenila je Klarić.

Dokument „Mapiranje kulturnih ruta Vijeća Europe za Hrvatsku" objavio je Europski institut za kulturne rute Vijeća Europe u suradnji s Ministarstvom kulture i medija.