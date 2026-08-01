Istina je napokon tu: LEGO je lansirao prvi set 'Dosjea X', obožavatelji oduševljeni detaljima

LEGO je službeno potvrdio dolazak jednog od najiščekivanijih setova za ljubitelje pop kulture devedesetih, najavivši svoj prvi komplet posvećen seriji 'Dosjei X'. Ovaj kolekcionarski predmet dostupan je članovima besplatnog programa LEGO Insiders od prvog kolovoza, dok će u opću prodaju krenuti četvrtog kolovoza.

Središnji dio seta je detaljna rekreacija legendarnog podrumskog ureda agenta Foxa Muldera, upotpunjena scenom dolaska vanzemaljaca u obližnjoj šumi, što obožavateljima omogućuje da ožive neke od najupečatljivijih trenutaka serije. Cijeli projekt je, kako je izvijestio The Hollywood Reporter, nastao kao ideja obožavatelja i pobjednik natječaja, što mu daje dodatnu autentičnost i potvrđuje koliko je zajednica željela vidjeti ovaj koncept realiziran.

Sa svojih 1.478 dijelova, set se pozicionira kao značajan model za izlaganje, a da pritom ne doseže gigantske razmjere najvećih kolekcionarskih izdanja tvrtke. U kutiji se nalazi čak osam minifigura koje će oduševiti svakog poznavatelja serije: Fox Mulder, Dana Scully, njihov nadređeni Walter Skinner, tajanstveni doušnik Gospodin X, zloglasni Alex Krycek, Carl Busch, jezivi Flukeman te klasični sivi vanzemaljac. Iako je prijem seta bio pretežno pozitivan, neki su obožavatelji izrazili žaljenje zbog izostanka minifigura omiljenih sporednih likova, 'Usamljenih revolveraša', dok su drugi smatrali da je dizajn čudovišta Flukemana mogao biti nešto detaljniji, no sveukupni dojam je da se radi o fantastičnoj posveti seriji.

Pažnja posvećena detaljima ono je što ovaj set čini posebnim. Unutar Mulderovog ureda nalaze se brojni predmeti koji su obilježili seriju, od dosjea s neriješenim slučajevima i istraživačke opreme do kultnog postera "I Want to Believe" koji visi na zidu. Kako bi se omogućio bolji pristup unutrašnjosti, dio s radnim stolom može se ukloniti, a priložene minifigure moguće je postaviti u različite poze kako bi se rekreirale scene. Za one koji su među prvima kupili set, LEGO je pripremio i ekskluzivan poklon, manji promotivni set pod nazivom "Scullyin laboratorij", koji dodatno obogaćuje iskustvo slaganja i prikazuje radni prostor agentice Scully. Gillian Anderson, glumica koja je utjelovila Danu Scully, i sama je u promotivnom videu izrazila oduševljenje, nazvavši set "prekrasnom proslavom serije i obožavatelja koji su održali misteriju živom".

'Dosjei X', s Davidom Duchovnyjem i Gillian Anderson u glavnim ulogama, postali su jedna od najvažnijih znanstveno-fantastičnih drama na televiziji tijekom svog originalnog emitiranja od 1993. do 2002. godine. Popularnost serije nije jenjavala ni godinama kasnije, što je dovelo do dvije nove sezone 2016. i 2018. godine, a trenutno je u razvoju i nova verzija serije koju za Hulu priprema proslavljeni redatelj Ryan Coogler. Ovaj LEGO set, čiji složeni model doseže visinu od preko trideset centimetara, jasno je dizajniran s odraslim kolekcionarima na umu, a cijena mu se kreće oko 199,99 američkih dolara. Proces slaganja dodatno je olakšan upotrebom aplikacije LEGO Builder, koja korisnicima omogućuje zumiranje i rotiranje 3D modela te praćenje digitalnih uputa korak po korak.

Zanimljivo je da ovaj set nije potekao izravno iz LEGO-ovih dizajnerskih studija, već s platforme LEGO Ideas, gdje obožavatelji mogu predlagati vlastite kreacije. Projekt 'Dosjea X' djelo je Brenta Wallera, poznatog dizajnera iz zajednice obožavatelja, koji je prethodno stvorio i iznimno uspješne setove temeljene na 'Istjerivačima duhova' i seriji 'Seinfeld'. Njegov prijedlog pobijedio je na natječaju pod nazivom "90s Nostalgia Challenge" nakon što je prikupio ogromnu podršku zajednice, nakon čega ga je LEGO odabrao za službenu proizvodnju. Ovaj proces potvrđuje rastući utjecaj koji odrasli obožavatelji LEGO-a, poznati kao AFOL (Adult Fans of LEGO), imaju na smjer razvoja proizvoda tvrtke.

Izlazak ovog seta dio je šire poslovne strategije kojom se LEGO sve više okreće tržištu odraslih. Ova demografska skupina postala je iznimno važan izvor prihoda za dansku tvrtku, a prema nekim procjenama, odrasli danas čine oko trideset posto ukupne prodaje. LEGO je na to odgovorio izdavanjem sve složenijih, skupljih i nostalgičnih setova temeljenih na popularnim filmovima, serijama i videoigrama iz prošlih desetljeća. 'Dosjei X' se tako pridružuju uspješnoj liniji proizvoda koja uključuje setove poput stanova iz serija 'Prijatelji' i 'Seinfeld' te kuće iz filma 'Sam u kući', dokazujući da odrasli itekako žele ponovno proživjeti dijelove svoje mladosti kroz kreativni hobi slaganja kockica.