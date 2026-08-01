Preminula Akiko Hayashi: tiha umjetnica koja je svijetu prva pokazala vješticu Kiki

Svijet ilustracije i dječje književnosti zavijen je u crno nakon vijesti da je preminula Akiko Hayashi, jedna od najcjenjenijih japanskih umjetnica čiji su radovi oblikovali djetinjstva milijuna ljudi.

Kako je izvijestio japanski list The Mainichi, Hayashi je umrla prvog srpnja u bolnici u prefekturi Nagano od posljedica upale pluća, u 81. godini života. Rođena u Tokiju 1945. godine, nakon diplome na Nacionalnom sveučilištu Yokohama, započela je svoju karijeru koja će potrajati više od pet desetljeća.

Debitirala je 1973. godine sa slikovnicom "Kamihihoki" (Papirnati avion), čime je otpočela put koji će je pretvoriti u jedno od najprepoznatljivijih imena japanske umjetnosti za djecu. Njezin je stil postao sinonim za toplinu i nježnost, a njezina sposobnost da uhvati suptilne promjene u dječjim izrazima lica, gestama i osjećajima donijela joj je status legende. Japanska izdavačka kuća i čitatelji oprostili su se od nje riječima: "Bila je najtoplija autorica koja je crtala dječja srca."

Iako je međunarodna publika najbolje poznaje kao ženu koja je prva vizualno oblikovala lik mlade vještice Kiki, njezin je utjecaj daleko veći od te, doduše, kultne uloge. Njezina suradnja sa spisateljicom Eiko Kadono na prvom romanu "Kikin servis za dostavu" iz 1985. godine bila je presudna. Puno prije nego što je Hayao Miyazaki 1989. godine stvorio svjetski poznatu filmsku adaptaciju u produkciji Studija Ghibli, upravo su ilustracije Akiko Hayashi bile te koje su čitateljima predstavile Kiki i njezinog vjernog mačka Gigija. Njezinim je kistom definiran vizualni identitet priče koja će kasnije postati globalni fenomen. Njezini crteži, prožeti osjećajem čuđenja i nevinosti, postavili su temelje za svijet koji će kasnije očarati filmsku publiku, dajući priči prvu, originalnu dušu i izgled koji je inspirirao generacije.

Osim suradnje na "Kikinom servisu za dostavu", Hayashi je ostavila neizbrisiv trag i kroz brojna druga djela, često surađujući s drugim autorima, ali i pišući vlastite priče. Jedno od njezinih najslavnijih djela je "Mikin prvi zadatak" (Hajimete no Otsukai) iz 1976., nastalo u suradnji s Yoriko Tsutsui, dirljiva priča o petogodišnjoj djevojčici koja prvi put sama odlazi u trgovinu. Ta je slikovnica postala klasik u Japanu i diljem Azije, a u Koreji je poznata pod naslovom "Isulin prvi zadatak". Također je ilustrirala knjigu "U mojoj kadi je vodenkonj!" Kyoko Matsuoke, a sama je napisala i ilustrirala bezvremenske slikovnice poput "Dobra večer, gospodine Mjesec" i "Kon i Aki". Njezine su knjige, prema podacima izdavača Fukuinkan Shoten, prodane u više od dvadeset milijuna primjeraka i prevedene na brojne jezike, uključujući engleski, kineski i korejski, čime je zacementirala svoj status jedne od najuspješnijih autorica slikovnica u Japanu.

Tijekom blistave karijere primila je brojna priznanja za svoj doprinos književnosti, uključujući prestižnu nagradu Ehon Nippon i nagradu za likovnu umjetnost Sankei Children's Book Publishing Culture Award. Njezin je stil bio trenutačno prepoznatljiv: tople, emocionalno bogate ilustracije koje su s nevjerojatnom autentičnošću bilježile svakodnevna čuda, znatiželju i osjećaje djetinjstva. Upravo je ta sposobnost da s empatijom i razumijevanjem prikaže unutarnji svijet djeteta ono što je njezine radove učinilo univerzalno voljenima i trajnim. Njezine su knjige postale dio obiteljskih rituala, prenoseći se s generacije na generaciju kao nezaobilazno štivo za odrastanje.

Smrt Akiko Hayashi dolazi u posebno dirljivom trenutku, baš kada se nasljeđe "Kikinog servisa za dostavu" priprema za masovni povratak na svjetsku scenu. Naime, službeni nastavak priče autorice Eiko Kadono, "Kiki i nova čarolija", napokon dobiva svoj engleski prijevod krajem kolovoza 2026., čak 33 godine nakon originalnog japanskog izdanja.

U isto vrijeme, BBC Studios Kids & Family, u suradnji s korporacijom Kadokawa, radi na igranoj televizijskoj adaptaciji serijala. "Ne možemo zamisliti uzbudljiviji hommage 40. obljetnici ove klasične serije knjiga od ovog partnerstva", izjavio je Takeo Kodera, direktor međunarodnih koprodukcija u Kadokawi. I sama autorica, Eiko Kadono, izrazila je uzbuđenje zbog novog projekta: "Kiki se sprema krenuti u još jednu avanturu u novi svijet. Uvjerena sam da će ovo biti sjajna serija." Ovaj veliki povratak ne bi bio moguć bez bogatog nasljeđa originalnog romana, čiji je vizualni svijet zauvijek oblikovala velika Akiko Hayashi, umjetnica čiji će rad nastaviti nadahnjivati nove generacije.