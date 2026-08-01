FOTO Tisuće ljudi do jutra plesalo u pulskoj Areni. Spektakl svjetskih razmjera!
Ako je postojala sumnja može li jedan DJ ispuniti pulsku Arenu i prirediti spektakl o kojem će se pričati godinama, Black Coffee sinoć je dao odgovor. Svaki kadar i svaki trenutak potvrdili su zašto se njegov nastup mjesecima iščekivao i zašto je događaj bio rasprodan. Black Coffee i BSH priredili spektakl za povijest na jubilarnom 10. izdanju Adria Summer Festivalu
Grammyjem nagrađeni Black Coffee još je jednom pokazao zašto pripada samom vrhu svjetske elektroničke scene. Njegov prepoznatljivi afro-house zvuk, besprijekorna selekcija i atmosfera koju je stvorio među tisućama ljudi pretvorili su Arenu u jedno veliko plesno srce Mediterana. Publika je od prvih taktova do posljednje pjesme ostala na nogama, a ovacije koje su pratile završetak nastupa najbolje govore koliko je ova večer bila posebna
Posebnu dimenziju događaju dala je sama Arena. Povijesni kameni zidovi, moderna produkcija, impresivna rasvjeta i vizualni efekti stvorili su prizore koji su ostavljali bez daha. Mnogi posjetitelji isticali su kako nikada nisu doživjeli ovakvu kombinaciju tisućljetne baštine i suvremene elektroničke glazbe
Večer su otvorili hrvatski DJ-i Kylianno i Pablo Panda, koji su sjajno pripremili atmosferu, dok je jedna od najtraženijih svjetskih DJ-ica Carlita dodatno podigla energiju prije izlaska glavne zvijezde večeri
BSH je još jednom potvrdio zašto je postao sinonim za najveće elektroničke spektakle u Hrvatskoj. Nakon prošlogodišnjeg nastupa Black Coffeeja u Cave Romane, čije su snimke ostvarile više od 90 milijuna pregleda na društvenim mrežama, očekuje se da će i prizori iz rasprodane pulske Arene obići svijet i ponovno Hrvatsku staviti u fokus globalne elektroničke scene