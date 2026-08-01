FOTO Tisuće ljudi do jutra plesalo u pulskoj Areni. Spektakl svjetskih razmjera!

Ako je postojala sumnja može li jedan DJ ispuniti pulsku Arenu i prirediti spektakl o kojem će se pričati godinama, Black Coffee sinoć je dao odgovor. Svaki kadar i svaki trenutak potvrdili su zašto se njegov nastup mjesecima iščekivao i zašto je događaj bio rasprodan. Black Coffee i BSH priredili spektakl za povijest na jubilarnom 10. izdanju Adria Summer Festivalu
Ako je postojala sumnja može li jedan DJ ispuniti pulsku Arenu i prirediti spektakl o kojem će se pričati godinama, Black Coffee sinoć je dao odgovor. Svaki kadar i svaki trenutak potvrdili su zašto se njegov nastup mjesecima iščekivao i zašto je događaj bio rasprodan. Black Coffee i BSH priredili spektakl za povijest na jubilarnom 10. izdanju Adria Summer Festivalu
Foto: Marko Obradović Edge
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Grammyjem nagrađeni Black Coffee još je jednom pokazao zašto pripada samom vrhu svjetske elektroničke scene. Njegov prepoznatljivi afro-house zvuk, besprijekorna selekcija i atmosfera koju je stvorio među tisućama ljudi pretvorili su Arenu u jedno veliko plesno srce Mediterana. Publika je od prvih taktova do posljednje pjesme ostala na nogama, a ovacije koje su pratile završetak nastupa najbolje govore koliko je ova večer bila posebna
Grammyjem nagrađeni Black Coffee još je jednom pokazao zašto pripada samom vrhu svjetske elektroničke scene. Njegov prepoznatljivi afro-house zvuk, besprijekorna selekcija i atmosfera koju je stvorio među tisućama ljudi pretvorili su Arenu u jedno veliko plesno srce Mediterana. Publika je od prvih taktova do posljednje pjesme ostala na nogama, a ovacije koje su pratile završetak nastupa najbolje govore koliko je ova večer bila posebna
Foto: Marko Obradović Edge
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Posebnu dimenziju događaju dala je sama Arena. Povijesni kameni zidovi, moderna produkcija, impresivna rasvjeta i vizualni efekti stvorili su prizore koji su ostavljali bez daha. Mnogi posjetitelji isticali su kako nikada nisu doživjeli ovakvu kombinaciju tisućljetne baštine i suvremene elektroničke glazbe
Posebnu dimenziju događaju dala je sama Arena. Povijesni kameni zidovi, moderna produkcija, impresivna rasvjeta i vizualni efekti stvorili su prizore koji su ostavljali bez daha. Mnogi posjetitelji isticali su kako nikada nisu doživjeli ovakvu kombinaciju tisućljetne baštine i suvremene elektroničke glazbe
Foto: Marko Obradović Edge
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Večer su otvorili hrvatski DJ-i Kylianno i Pablo Panda, koji su sjajno pripremili atmosferu, dok je jedna od najtraženijih svjetskih DJ-ica Carlita dodatno podigla energiju prije izlaska glavne zvijezde večeri
Večer su otvorili hrvatski DJ-i Kylianno i Pablo Panda, koji su sjajno pripremili atmosferu, dok je jedna od najtraženijih svjetskih DJ-ica Carlita dodatno podigla energiju prije izlaska glavne zvijezde večeri
Foto: Marko Obradović Edge
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BSH je još jednom potvrdio zašto je postao sinonim za najveće elektroničke spektakle u Hrvatskoj. Nakon prošlogodišnjeg nastupa Black Coffeeja u Cave Romane, čije su snimke ostvarile više od 90 milijuna pregleda na društvenim mrežama, očekuje se da će i prizori iz rasprodane pulske Arene obići svijet i ponovno Hrvatsku staviti u fokus globalne elektroničke scene
BSH je još jednom potvrdio zašto je postao sinonim za najveće elektroničke spektakle u Hrvatskoj. Nakon prošlogodišnjeg nastupa Black Coffeeja u Cave Romane, čije su snimke ostvarile više od 90 milijuna pregleda na društvenim mrežama, očekuje se da će i prizori iz rasprodane pulske Arene obići svijet i ponovno Hrvatsku staviti u fokus globalne elektroničke scene
Foto: Marko Obradović Edge
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Foto: Marko Obradović Edge
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Foto: Marko Obradović Edge
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