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Restaurirano dvije godine

U crkvicu na hrvatskom otoku vraćeno raspelo iz 16. stoljeća. Nađeno na tavanu!

Foto: Šibenska biskupija
1/2
VL
Autor
Hina
01.08.2026.
u 12:44
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U crkvu sv. Marije na otoku Žirju vraćeno je renesansno raspelo nastalo u venecijanskoj radionici renesansnog kipara i drvorezbara Paola CampseSlika, ali i restaurirana slika Gospe s Djetetom Isusom nešto novijeg datuma, nastala u 19. stoljeću prema starijem predlošku, dok je njezin izvorni okvir iz druge polovice 15. stoljeća

U crkvu sv. Marije na otoku Žirju su nakon restauratorskih radova vraćena dva njezina najstarija i najvrjednija umjetnička predmeta - izvorni okvir slike Gospe s Djetetom iz druge polovice 15. stoljeća te renesansno raspelo iz prve polovice 16. st..

Restauratorski radovi su trajali nekoliko godina, objavljeno je na mrežnoj stranici Šibenske biskupije.

Govoreći o povratku vrijednih umjetnina u žirjansku crkvu, župnik don Oleg Petrović je pojasnio da je slika Gospe s Djetetom Isusom nastala u 19. stoljeću prema starijem predlošku, dok je njezin izvorni okvir iz druge polovice 15. stoljeća.

"Na okviru, koji je djelo lokalnog slikara, unutar renesansnih medaljona nalaze se minijaturni prikazi crkvenih svetaca – od apostola i mučenika do franjevačkih i dominikanskih redovnika i redovnica. Na njemu se nalazi i grb plemićke obitelji Sizgoreo (Šižgorić) koja je nekoć imala patronat nad crkvom sv. Marije. Nakon restauracije slika je ponovno postavljena ispod srebrnog okova s kraja 18. stoljeća", kazao je don Petrović.

U crkvu je vraćeno i renesansno raspelo iz prve polovice 16. stoljeća, nastalo u venecijanskoj radionici venecijanskog renesansnog kipara i drvorezbara Paola Campse. 

Njemu se također pripisuju izrada okvira oltara u crkvi Sv. Marije Milosrdnice 1497., rezbarena pozlaćena pala za crkvu Sv. Servola u Bujama 1499. te polikromirani oltarski triptih s likovima Bogorodice, Sv. Mihovila i Sv. Bartola za crkvu Sv. Mihovila kod Baške na Krku, sada u župnoj crkvi Sv. Trojstva u Baškoj.

Na triptihu je urezan natpis "Paolo Capsa Veneziano intaglio l’anno 1514".

Podsjetimo, samo raspelo nađeno je 2022. godine na tavanu župne kuće na otoku Žirju i o tome su tada pisali mediji. 

Ključne riječi
Venecija povijest restauracija umjetnina Raspelo crkva Žirje Šibenska biskupija

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