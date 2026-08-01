U crkvicu na hrvatskom otoku vraćeno raspelo iz 16. stoljeća. Nađeno na tavanu!

U crkvu sv. Marije na otoku Žirju su nakon restauratorskih radova vraćena dva njezina najstarija i najvrjednija umjetnička predmeta - izvorni okvir slike Gospe s Djetetom iz druge polovice 15. stoljeća te renesansno raspelo iz prve polovice 16. st..

Restauratorski radovi su trajali nekoliko godina, objavljeno je na mrežnoj stranici Šibenske biskupije.

Govoreći o povratku vrijednih umjetnina u žirjansku crkvu, župnik don Oleg Petrović je pojasnio da je slika Gospe s Djetetom Isusom nastala u 19. stoljeću prema starijem predlošku, dok je njezin izvorni okvir iz druge polovice 15. stoljeća.

"Na okviru, koji je djelo lokalnog slikara, unutar renesansnih medaljona nalaze se minijaturni prikazi crkvenih svetaca – od apostola i mučenika do franjevačkih i dominikanskih redovnika i redovnica. Na njemu se nalazi i grb plemićke obitelji Sizgoreo (Šižgorić) koja je nekoć imala patronat nad crkvom sv. Marije. Nakon restauracije slika je ponovno postavljena ispod srebrnog okova s kraja 18. stoljeća", kazao je don Petrović.

U crkvu je vraćeno i renesansno raspelo iz prve polovice 16. stoljeća, nastalo u venecijanskoj radionici venecijanskog renesansnog kipara i drvorezbara Paola Campse.

Njemu se također pripisuju izrada okvira oltara u crkvi Sv. Marije Milosrdnice 1497., rezbarena pozlaćena pala za crkvu Sv. Servola u Bujama 1499. te polikromirani oltarski triptih s likovima Bogorodice, Sv. Mihovila i Sv. Bartola za crkvu Sv. Mihovila kod Baške na Krku, sada u župnoj crkvi Sv. Trojstva u Baškoj.

Na triptihu je urezan natpis "Paolo Capsa Veneziano intaglio l’anno 1514".

Podsjetimo, samo raspelo nađeno je 2022. godine na tavanu župne kuće na otoku Žirju i o tome su tada pisali mediji.