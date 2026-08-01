Preminuo čovjek koji je desetljećima čuvao baštinu gradišćanskih Hrvata: 'Izgubili smo istaknutu ličnost'

Mirko Berlaković, kulturni djelatnik i bivši ravnatelj Dvojezične glavne škole u Velikom Borištofu, preminuo je u petak u 86. godini života, objavila je Hrvatska redakcija austrijske javne televizije ORF, dodajući da su gradišćanski Hrvati njegovim odlaskom izgubili istaknutu ličnost. Prema navodima ORF-a, Berlakoviću je zdravlje u posljednje vrijeme bilo znatno narušeno, zbog čega više nije mogao osobno pratiti priredbe koje su mu bile posvećene.

Prošle je godine primio Kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvata, a u travnju ove godine Hrvatsko štamparsko društvo predstavilo je knjigu "Naš Mirko", posvećenu njegovu raznovrsnom djelovanju. Učiteljsku karijeru započeo je u Bandolu, a nastavio u Starom Hodašu i Velikom Borištofu, gdje je od 1990. do 2001. bio ravnatelj glavne škole, koja je na njegovu inicijativu 1994. dobila zakonski status dvojezične.Autor je pet školskih udžbenika i školske terminologije za gradišćanskohrvatske škole, kao i male gramatike gradišćanskohrvatskog jezika, koju je u dvije verzije izdao Hrvatski kulturni i dokumentarni centar.

Berlaković je 14 godina, od 1981., bio predsjednik Hrvatskog štamparskog društva, tijekom čega je društvo dobilo vlastite prostorije, a list Hrvatske novine stalnu subvenciju. S učenicima je osnovao tamburaško društvo Slavuj, koje se 1971. spojilo s plesnom skupinom Kolo u ansambl Kolo Slavuj. Bio je njegov prvi predsjednik, za što je primio kulturnu nagradu Metron.

Bio je i dugogodišnji voditelj pjevačkog i tamburaškog društva Harmonija, tridesetak je godina vodio kantoriju u rodnom Borištofu, a kasnije preuzeo i kantorsku službu za Hrvate u Kisegu. Izdao je nekoliko pjesmarica s narodnim i duhovnim pjesmama, među kojima je "Slavite Gospodina pjesmama" doživjela drugo izdanje nakon što je prva rasprodana, a djelovao je i kao izdavač, urednik kalendara i korektor.