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Međunarodno priznanje

Stjepko Rošin ovojio Red Dot Design Award za logotip splitske izložbe 'Otoci i sveci'

Split: Dizajner Stjepko Rošin, dobitnik nagrade Grand Prix Red Dot Design Award 2025.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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VL
Autor
Hina
01.08.2026.
u 10:40
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Logotip za izložbu Arheološkog muzeja u Splitu inspiriran je kulturnom baštinom ranog srednjeg vijeka, a polazište mu je Beneventana, kaligrafsko pismo koje se od osmog stoljeća razvijalo u južnoj Italiji, a svoj je najdulji kontinuitet izvan Apeninskog poluotoka ostvarilo upravo na istočnoj obali Jadrana

Logotip izložbe "Otoci i sveci", predstavljene tijekom 2025. godine u Arheološkom muzeju u Splitu, osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu za dizajn Red Dot Design Award, objavili su iz Muzeja.

Autor nagrađenog vizualnog identiteta hrvatski je dizajner Stjepko Rošin, čije je rješenje međunarodni stručni žiri prepoznao kao primjer iznimne kvalitete dizajna, kreativnosti i vrhunske izvedbe.

Logotip je inspiriran kulturnom baštinom ranog srednjeg vijeka, a polazište mu je Beneventana, kaligrafsko pismo koje se od osmog stoljeća razvijalo u južnoj Italiji, a svoj je najdulji kontinuitet izvan Apeninskog poluotoka ostvarilo upravo na istočnoj obali Jadrana.

U vremenu obilježenom nepismenošću i ratovima, benediktinski samostani na pučinskim otocima bili su važna središta pismenosti, znanja i kulturne razmjene.

Kroz grafičku interpretaciju karakterističnih oblika i ligatura tog pisma, logotip prikazuje izolirani otočni samostan i njegov odraz u moru, a vizualni identitet razvijen je kroz dvanaest varijanti logotipa.

Izložba "Otoci i sveci" predstavila je rezultate međunarodnog istraživačkog projekta Monacorale, posvećenog istraživanju ranosrednjovjekovne monaške baštine jadranskih otoka.

Nastala je suradnjom Arheološkog muzeja u Splitu, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, francuske Nacionalne agencije za istraživanje (ANR), Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS), Francuske škole u Rimu te nekoliko francuskih istraživačkih jedinica.

Ključne riječi
otoci i sveci Split logo nagrada red dot award red dot Stjepko Rošin

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