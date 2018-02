Gej vampir Ante iz Hrvatske književna je zvijezda u Americi

Prije 150 godina Ante Novak umro je na neimenovanom hrvatskom bojištu. Tri godine kasnije ustao je iz mrtvih kao vampir. Sada terorizira Las Vegas, sišući krv i otimajući novac pijanim kockarima, odbijajući suradnju s moćnom vampirskom organizacijom Shadows (Sjene).

Progoni ga osjećaj praznine i besmisla, sve do trenutka u kojem upoznaje prelijepog Petera Gehrardija koji može kontrolirati misli drugih ljudi. Među njima se odmah razvija privlačnost koja vraća život u Antino mrtvo srce. Međutim, Sjene su spremne ubiti da dođu do Petera pa Ante i njegov novi partner moraju u bijeg...



Ova bizarna radnja prepisana je s Amazona, najveće online knjižare na svijetu u kojoj se nedavno pojavila knjiga “Ante Up” američke spisateljice Kim Fielding. Objavljena je u nakladi Dreamspun Beyond, specijaliziranoj za “moderne romanse” s primjesama nadnaravnoga. Radi se o žanru starom koliko i vještina pripovijedanja koji je zahvaljujući franšizama poput “Sumrak sage” iznova vrlo popularna, a Dreamspun Beyond svoju je nišu suzio na nadnaravnu gej romansu. Njihove karakteristične kičaste naslovnice krase prelijepi mladi vukodlaci, demoni... jedan od njih hibrid je vampira i mačića. Već na prvu radi se o urnebesnom i dvojbeno kvalitetnom šundu koji, sudeći po broju objavljenih izdanja, ima vrlo vjernu publiku.

Baš kao i spisateljica Kim Fielding koja suprotno stereotipnim očekivanjima živi sa suprugom i dvoje djece te balansira život između dosadnih kućanskih poslova, predavačkog angažmana na kalifornijskom sveučilištu i pisanja bizarne fikcije. Posebno strastveno stvara pomaknute romanse za gej muškarce, za što je dobila i nekoliko nagrada. Svoju fikciju “štanca” neviđenom brzinom i uglavnom je sama izdaje.

Njena djela na portalu Goodreads imaju čak 24 tisuće ocjena, uglavnom pozitivnih, te je uvrštavaju na top-ljestvice najtraženijih izdanja u okvirima odabranog žanra. I “Ante Up” na Goodreads trenutačno ima solidnu četvorku, a čitatelji ističu da se radi o jednom od najboljih iznenađenja edicije Dreamspun Beyond. Neki od njih već postavljaju pitanje hoće li autorica nastaviti pisati knjige o hrvatskom gej vampiru Anti.



Inače, ovo nije prva knjiga koju je hiperaktivna američka autorica smjestila na područje bivše Jugoslavije. Njene knjige, kako sama voli isticati, smještene su u paralelne svjetove, u Bosnu 15. stoljeća, u današnji Oregon...

– Moji su likovi hipsteri-vukodlaci koji se bave arhitekturom, kućanice, divovi, studenti u krizi identiteta... Obično se radi o junacima s manom koji na kraju pronalaze ljubav – opisuje autorica koja na svojim web-stranicama redovito odgovara na pitanja fanova. Vrlo je svjesna važnosti izravnog komuniciranja s publikom jer Kim Fielding jedna je od onih autorica čiji se uspjeh dogodio mimo svih konvencija i tradicionalnih putova izdavačke struke: prije samo pet godina svoja je djela počela prodavati u digitalnom obliku po simboličnoj cijeni od 99 centi, da bi danas, primjerice, tiskano izdanje “Ante Up” na Amazonu koštalo oko 10 dolara, digitalno izdanje pet, a audioknjiga čak 28 dolara. Dobro došli u digitalno doba.