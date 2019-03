HDZ-ov rat za Kinoteku ulazi u završnicu

Nesumnjivo je privlačna fotelja ravnatelja Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata Split, poznatijeg pod nazivom Kinoteka, jer su na ponovljeni natječaj pristigle četiri prijave. Kako neslužbeno saznajemo, jer u Upravom vijeću te ustanove na čijem je čelu odnedavno prema odluci gradonačelnika Andre Krstulovića Opare pravnica, turistička vodička i pjevačica francuske šansone Kristina Nuić Prka vlada šutnja, sutra će se održati sjednica na kojoj će razmatrati prijave kandidata.

U fotelju kontroverzne Tamare Visković koja se ovog puta nije javila na natječaj (vjerojatno je procijenila da joj je bolje biti kakvom savjetnicom), rado bi zasjeli: v.d. ravnateljice Centra za cjeloživotno obrazovanje Danijela Čukušić, voditeljica obrazovanja odraslih u Zlatnim vratima Helena Petrinović, voditeljica Odjela za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu u Uredu državne uprave Splitsko-dalmatinske županije Nansi Ivanišević i samostalni umjetnik Ante Kuštre.

Valja podsjetiti da se pola Splita, kao nikada do tada ni za koga, prije par mjeseci diglo na noge zbog ravnateljice Kinoteke. Tamari Visković jedini protukandidat je bio HDZ-ov kadar, mladi profesor povijesti Ivo Uglešić. Upravno vijeće predložilo je njega, a na sjednici Gradskog parlamenta uslijedila je maratonska žestoka rasprava. Pretežito u stilu tko je lijevi, a tko desni, tko koga gura, do kada će politika odlučivati, i na kraju nijedan kandidat nije prošao. Vijećnici su odlučili da dužnost v.d. ravnateljice do izbora novog obnaša Danijela Čukušić.

U drugom pokušaju natječu se tri dame i jedan gospodin. Onima koji iole poznaju stanje u Splitu više je nego jasno da su "u igri" dvije gospođe bliske HDZ-u. Jedna je Danijela Vukušić, a druga Nansi Ivanišević, nekadašnja ministrica kulture, voditeljica Udruge Prokultura. Dobro informirani tvrde kako je u pitanju još jedan unutarhadazeovski rat za Zlatna vrata. Struja na čelu s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom navodno zagovara izbor Nansi Ivanišević, dok druga, okupljena oko šefa splitskog HDZ-a Petra Škorića želi Danijelu Čukušić. Potvrđujući za Večernjak kako se u zadnji čas kandidirala za ravnateljicu ustanove koja raspolaže najboljim prostorom u središtu Splita, Nansi Ivanišević naglašava da ona posjeduje iskustvo, znanje i potrebne mreže kojima želi pridonijeti afirmaciji gradskih vrijednosti. S indignacijom odbija bilo kakvu povezanost za možebitne struje unutar HDZ-a.

Tko će u ovom "malom", ali zapravo značajnom unutarhadezeovskom ratu pobijediti, možda ćemo saznati već danas. Valja sačekati odluku članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, koga će od četverolista predložiti Gradskom vijeću za ravnatelja. Ako se ne uspiju dogovoriti, neka dovedu nekoga iz Zagreba. Ionako to ne bi bilo prvi put!