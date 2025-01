završen natječaj nsk

Ovo je 12 najljepših hrvatskih knjiga: Među pobjednicama i zbirka inspirirana Gibonnijem

Hrvatske lijepe knjige putuju u Leipzig na natječaj Best Book Design from all over the World te izložbu Book Art International u sklopu Sajma knjiga u Frankfurtu, a nakon toga postati će dio fonda ustanove German Museum of Books and Writing u Leipzigu