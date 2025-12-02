Gledaj Sandokana uz Premium – pokloni si avanturu

Spektakularna gusarska avantura, talijanska serija „Sandokan: Princ pirata“ iz 2025. godine, predvođena najpoznatijim turskim glumcem Canom Yamanom i neodoljivim zavodnikom iz „Tračerice“ Edonom Westwickom, donosi ljubav, borbu, opasnost i junake koji će jednako zapaliti maštu obožavateljica i podignuti adrenalin muškom dijelu publike.

Nova adaptacija „Sandokana" temelji se na klasicima Emila Salgarija i donosi modernu, vizualno raskošnu interpretaciju priče koju starija publika pamti iz knjiga, stripova, filmova i kultnih crtića, a mlađoj generaciji predstavlja potpuno novu, adrenalinsku pustolovinu.

Can Yaman, globalna megazvijezda i miljenik žena, vraća na ekrane lik čija karizma, snaga i privlačnost osvajaju na prvi pogled – legendarnog Sandokana. Uz Yamana, u ulozi opasnog i karizmatičnog lorda Jamesa Brookea pojavljuje se Ed Westwick, Chuck Bass iz serije „Tračerica“ (Gossip Girl) – protivnik čija hladna proračunatost i fatalna privlačnost pretvaraju svaki njihov susret u napeti obračun.

Radnja prati mladog princa lišenog prijestolja koji postaje gusar, borac za slobodu i simbol otpora kolonijalnoj sili. Na putu prema legendarnom statusu Tigra Malaye, Sandokan se suočava s opasnostima, smrtonosnim bitkama i spletkama Britanskog Carstva, dok ga iznutra razdire zabranjena, strastvena ljubav prema nećakinji engleskog guvernera Labuana – lady Marianni. Premda dolaze iz različitih svjetova, njihova veza predstavlja otpor prema okovima društvenih i političkih podjela dok ih sudbina stavlja pred nemoguće izbore.

Uz glavne zvijezde, u međunarodnoj glumačkoj postavi sudjeluju Alanah Bloor kao lady Marianne, John Hannah, Alessandro Preziosi, Madeleine Price, Samuele Segreto i drugi. Serija je snimana u Italiji – u Laziju, Toskani i Kalabriji – uz impresivne setove koji uključuju rekonstrukciju kolonijalnog Labuana i 2000 četvornih metara umjetne džungle, stvarajući kulisu rijetko viđenu na ekranima.

„Ovo je moderna, velika avantura koja donosi duh romantičnog heroja novoj generaciji. Tehnološki smo pomicali granice – od virtualne produkcije do velikih akcijskih scena“, kaže redatelj Jan Maria Michelini.

„Sandokan: Princ pirata“ spaja sve elemente velikog spektakla – gusarsku avanturu, romansu, izdaju, egzotične krajolike, epske sukobe i kemiju među glavnim glumcima. Spektakularni povratak legende dolazi u punoj snazi i spreman je ponovno osvojiti svijet.