Enes Kišević predstavio "Majčine riječi", najnoviju zbirku pjesama za djecu

Predstavljanje zbirke pjesama za djecu "Majčine riječi" pjesnika Enesa Kiševića održano je u četvrtak u Gradskom dramskom kazalištu Gavella, gdje je istaknuto kako knjiga, iako namijenjena najmlađima, jednako snažno progovara i odraslima, prizivajući sjećanja na majku i zavičaj.

Zbirka donosi niz razigranih pjesama ispunjenih zvukovima, novim riječima, jezičnim igrama i duhovitim premetaljkama. Urednica knjige, Darija Žilić, naglasila je kako se u Kiševićevoj poeziji zrcali ljubav prema obitelji, jeziku, prirodi i čovjeku, a ponajviše prema djeci. Istaknula je i njegov specifičan autorski pristup, lišen naglašenog ega, u kojem pjesnik sebe vidi tek kao posrednika koji zapisuje ono što kroz njega prolazi. „Jedan od tih međubića, jednak prašini“, citirala je Žilić.

Govoreći o njegovu opusu, Žilić je Kiševića opisala kao velikog pjesnika koji nadilazi nacionalne okvire, autora koji u svojim stihovima istražuje bit čovjeka i gradi mostove među ljudima. Dodala je da je riječ o angažiranom pjesniku, no na autentičan način koji izbjegava pomodnost i trendove.

Moderatorica predstavljanja Blaženka Leib posebno je izdvojila rečenicu s korica knjige – „U Enesovoj poeziji zrcali se ljubav“ – ocijenivši je gotovo haikuom koji u malo riječi sažima suštinu Kiševićeva stvaralaštva.

Pjesnikinja Monika Herceg istaknula je pristupačnost i pitkost njegove poezije, naglasivši važnost čitatelja u suvremenoj književnosti. „Bez čitatelja nema ni pisaca, a Enes je divan most prema čitateljima“, rekla je. Posebno ju je dirnula autorova sposobnost da jednostavno i otvoreno progovori o rodnom kraju, o „rodnoj grudi“, kako ju sam naziva.

Sam Kišević govorio je o snažnom utjecaju majke na njegov život, istaknuvši kako je rano ostao bez oca te da je tek kasnije shvatio da mu je majka bila i majka i otac. „Imala je osam razreda osnovne, ali bila je čudo. Mislila je svojom glavom. Zapravo, ona me prosvijetlila“, rekao je.

Pjesnik je ujedno poručio kako umjetnici ne smiju ostati ravnodušni prema zbivanjima u svijetu. „Kao pjesnik imam dužnost reagirati, bez obzira hoće li netko čuti“, istaknuo je.

Tijekom promocije pročitana je i njegova pjesma „Spomenik srcu“, posvećena djeci stradaloj u ratovima, kao i niz stihova koji nose poruke ljubavi i nade. Glazbeni ugođaj upotpunio je gitarist Damir Tomić Maduna, dok je pjesme interpretirala glumica Anja Matišić.