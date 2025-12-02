'Emily u Parizu' se vraća: Peta sezona donosi ljubav u Rimu, nove likove i šokantan odlazak Camille

Nakon što je četvrta sezona završila dramatičnim preokretom i selidbom u Italiju, obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nastavak avantura Emily Cooper. Peta sezona, koja na streaming servis stiže tik pred blagdane, točnije 18. prosinca, obećava priču o dva grada – Parizu i Rimu.

Kako je najavio kreator serije Darren Star, Emily će istovremeno žonglirati između života u ove dvije europske metropole, podižući ljubav i karijeru na potpuno novu razinu. Službeni sinopsis otkriva da će se Emily, sada na čelu ureda Agence Grateau u Rimu, suočiti s brojnim profesionalnim i romantičnim izazovima - jedna poslovna ideja krenut će po zlu, što će rezultirati slomljenim srcem i preprekama u karijeri, a velika tajna zaprijetit će jednom od njezinih najbližih odnosa. U potrazi za stabilnošću, Emily će se osloniti na svoj francuski stil života, no put do sreće bit će sve samo ne jednostavan.

Ipak, radnja se neće odvijati samo u Rimu jer fotografije sa snimanja potvrđuju da će Emily posjetiti i Veneciju, a Star je potvrdio da, unatoč talijanskoj epizodi, Pariz ostaje ključni dio serije. U središtu ljubavnog zapleta bit će njezina veza s naočitim Talijanom Marcellom, kojeg glumi Eugenio Franceschini, a glumica Lily Collins izjavila je kako je uzbuđena zbog istraživanja tog odnosa jer Marcello predstavlja novu vrstu avanture za Emily, onu koja bi joj mogla donijeti toliko željenu ravnotežu između privatnog i poslovnog života.

Naravno, priča ne bi bila potpuna bez Gabriela, kojeg glumi Lucas Bravo. Nakon što je na kraju četvrte sezone shvatio da se želi boriti za Emily, sada se suočava s posljedicama svojih odluka i pitanjem je li prekasno za njihovu ljubav.

Foto: IMDb

Gotovo cijela glavna glumačka postava vraća se i u petoj sezoni. Uz Lily Collins, gledat ćemo Philippine Leroy-Beaulieu kao neponovljivu Sylvie, Ashley Park kao Mindy, Lucasa Brava kao Gabriela, Samuela Arnolda kao Juliena, Brunu Goueryja kao Luca te Williama Abadieja kao Antoinea Lamberta. Svoje uloge reprizirat će i Eugenio Franceschini kao Marcello te Lucien Laviscount kao Alfie, koji se vraća kao stalni član postave. Vraćaju i Paul Forman kao Nico, Arnaud Binard kao Sylvien suprug Laurent G. te Thalia Besson kao Genevieve, no glumačkoj ekipi pridružuju se i neka nova, poznata lica. Oscarom nominirana Minnie Driver glumit će princezu Jane, Sylvienu prijateljicu koja se udala u kraljevsku obitelj, Bryan Greenberg pojavit će se kao Jake, Amerikanac koji živi u Parizu, a francuska glumica Michèle Laroque kao Yvette, Sylviena stara prijateljica.

Ipak, peta sezona donosi i jedan značajan odlazak koji je rastužio obožavatelje. Camille Razat, koja je od prve sezone glumila Camille, potvrdila je da napušta seriju. U objavi na Instagramu glumica je pojasnila kako osjeća da je priča njezinog lika prirodno došla do kraja te da je vrijeme za istraživanje novih horizonata. Njezin odlazak označava kraj jedne ere i zatvaranje važnog poglavlja u kompliciranom ljubavnom trokutu koji je bio okosnica serije od samih početaka. S obzirom na to da je njezina lažna trudnoća razotkrivena, a veza s Gabrielom definitivno završena, njezin odlazak otvara prostor za nove zaplete i daljnji razvoj glavnih likova.



"Emily u Parizu" postala je globalni hit gotovo preko noći. Premijerno prikazana u listopadu 2020., u jeku pandemije, serija je gledateljima diljem svijeta ponudila savršeni bijeg od sumorne stvarnosti. Njezina popularnost leži u kombinaciji nekoliko ključnih elemenata. Prije svega, tu je eskapizam – serija nudi glamuroznu, gotovo bajkovitu viziju Pariza, ispunjenu predivnim lokacijama, šarmantnim likovima i dozom romantike, a estetika serije, za koju je zaslužna legendarna kostimografkinja Patricia Field poznata po radu na seriji "Seks i grad", postala je njezin zaštitni znak. Odvažne i maštovite modne kombinacije, iako često kritizirane kao nerealne, savršeno odražavaju razigrani duh serije i Emilynu osobnost.

Foto: Netflix

Osim vizualne privlačnosti, serija je osvojila publiku i svojim humorom koji proizlazi iz sudara američke i francuske kulture. Emilyn entuzijazam neprestano se sudara s nonšalantnim i često ciničnim francuskim pristupom životu i poslu, što stvara niz komičnih situacija. Njezini odnosi s kolegama, posebice kompleksan odnos sa šeficom Sylvie, te prijateljstvo sa simpatičnim duom Lucom i Julienom, daju seriji dodatni šarm, a naravno, neizostavan dio formule uspjeha su i romantični zapleti. Stalna napetost u odnosu s Gabrielom, komplicirani odnosi s Alfiejem, a sada i nova romansa s Marcellom, drže gledatelje prikovanima za ekrane, dok u konačnici, Emilyna nepokolebljiva pozitivnost i ambicija, te njezina sposobnost da svaku prepreku pretvori u priliku, rezoniraju s publikom koja u njoj vidi inspiraciju i dašak optimizma u svijetu punom izazova.