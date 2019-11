U Hrvatskoj je svjetska premijera slikovnice o povijesti Metallice

Gorljivo se čekao Nick Cave u stripu. U sličnim izdanjima čitali smo i o povijesti Beatlesa, Becka, Kissa, Guns’n’Rosesa i Led Zeppelina. Nešto nalik tome, iako možda primjenjenije malim metalcima, upravo je stiglo od Metallice. Riječ je o svojevrsnoj slikovnici koja od A do Ž objašnjava sve ključne trenutke i osobe koji su odigrali važnu ulogu u 38-godišnjoj povijesti benda (osnovan je 1981. u Los Angelesu), od garaže do svjetske pomutnje i slave koju im je donio “Master of Puppets” (treći studijski album objavljen 1986.). I tu za njihove konkretno hrvatske obožavatelje nije kraj. Slikovnica za djecu i odrasle “Abeceda grupe Metallica”, nakon ove parcijalne premijere u Večernjem listu gdje vam prvi donosimo neke od ilustracija koje se u njoj nalaze, svoju svjetsku premijeru ima upravo u Hrvatskoj.

Prijevod Ivanke Mazurkijević

Naime, u svijetu će službeno biti predstavljena 26. studenog, no u dogovoru s dečkima iz benda glazbena knjižara Rockmark dobila je mogućnost prva hrvatsko izdanje ponuditi u ekskluzivnoj prodaji dva tjedna ranije od ostatka svijeta - na Interliberu od 12. do 17. studenog. Autor knjige i Metallica čak su pristali da se u skladu s hrvatskim jezikom dodaju pojmovi uz slova koja u abecedi engleskog jezika ne postoje pa tako uz slovo Š, primjerice, stoji pojam ‘šutka’ ili ludi ples koji se tradicionalno izvodi u prvim redovima na koncertima Metallice, dok je pak pod Č opisan tzv. čk-čk-riff, specifičan za njihov zvuk.

Slikovnicu je u suradnji s bendom napisao bivši glazbeni menadžer Howie Abrams, ilustrirao ju je Michael “Kaves” McLeer (poznat i po logotipima za The Beastie Boys), a hrvatski prijevod potpisuje Ivanka Mazurkijević.

Počevši od A, abecedu Metallice počinjemo albumom “And Justice for All” (1988.), četvrtim albumom benda i prvim s Jasonom Newstedom na bas-gitari. Na njegovu omotu bila je boginja pravde, a od kritike je primljen s pohvalama. Pjesme na njemu, za razliku od prvijenaca, bile su dulje, gitarski riffovi krckavi i jaki, bubnjevi brzi i žestoki, pa, kako Mazurkijević zgodno prevodi, “metalac ih je volio svaki”.

Upoznajemo i svakog od članova benda. Slovo C je rezervirano za Cliffa Burtona, bivšeg bas-gitarista zvanog “Major Rager”. Svirkom bi hipnotizirao publiku, od glave do pete odjeven u traper, a zaštitni znak bila mu je crvena griva kojom je silovito mlatio dok bi svirao. Ime mu je upisano uz najveće glazbenike povijesti glazbe. Uz J je James Hetfield, vokal, gitarist i osnivač benda. Na ilustraciji je u starom automobilu što nam otkriva njegov hobi – kolekcionarstvo. James, naime, skuplja i obnavlja stare modele automobila poput Zephyra, Roadstera i Packarda... Njegov metal je očito žestok, bilo da je u pitanju glazba ili stroj. U oba slučaja vrijedi što glasnije, što brže.

Zgodno je i slovo E i pod njim nezaobilazni moćan i žestok platinasti hit “Enter Sandman” objavljen 1991. Priča je to o problemima sa spavanjem i njihovu mogućem uzroku. Svojevrsna heavy metal uspavanka, koja je svirala i Yankeeju Marianu Riveri, bejzbolskom velikanu, svaki put kada bi izlazio na stadion.

I tako redom, da ne otkrivamo previše, sve je tu, cijela povijest benda koji su 1981. osnovali bubnjar Lars Ulrich (bivši tenisač iz danskog Gentoftea) i James Hetfield, susrevši se nakon nezavisno objavljenih oglasa u američkom časopisu The Recycler. Od tada su prodali više od 120 milijuna albuma i ostvarili više od 2,5 milijarde streaminga. Od albuma neki su ostvarili višestruko platinaste naklade poput “Kill ‘em All”, “Ride The Lightning”, “Master of Puppets”, “...And Justice for All”, “Metallica” (poznat i kao Black album), “Load”, “Reload”, “St. Anger”, “Death Magnetic” do aktualnog “Hardwired... to Self-Destruct” objavljenog u studenom 2016., s kojim su do 2020. na svjetskoj turneji. Postava Metallice svih ovih godina uglavnom se sastojala od Ulricha i Hetfielda te vodećeg gitarista Kirka Hammetta, dok se na mjestu basista izmijenilo nekoliko osoba (Cliff Burton, Jason Newsted), a tu funkciju od 2003., i to zvjerski dobro, obnaša Robert Trujillo.

Revolt protiv nepravde

Slikovnica donosi poučnu i zabavnu priču o uspjehu koji se nije dogodio preko noći. Rastao je sa svakim novim albumom (24 studijska, tri koncertna i dva EP-a). Tijekom karijere Metallica je svojom glazbom agresivno naglašavala kušnje, traume i trijumfe ljudskog duha stvarajući glazbeni žanr koji donosi supstanciju revolta protiv svake suzdržanosti, nepravde i razočaranja. Kako je to jednom pojasnio Hetfield: “Kao buntovni tinejdžeri htjeli smo samo da nas se čuje, a mislili smo da ćemo u tome uspjeti ako budemo jači i glasniji od ostalih. To je srž deklaracije o našem osobnom rastu. Naravno, danas bi bilo smiješno pretvarati se da još uvijek imamo 16 godina i da smo još uvijek jednako gnjevni. No bunt će uvijek u nekom segmentu biti dio našeg kreativnog izričaja.”

Pobunili su se tako i 2000. i postali dio glazbenika koji su podigli tužbe protiv Napstera zbog besplatnog dijeljenja autorskim pravima zaštićenog materijala bez dopuštenja. Nagodba je postignuta tako što je Napster postao plaćena usluga. Dosljedni u pokušaju kreiranja pravednijeg i boljeg svijeta ostaju i u slučaju ovog izdanja pa dio prihoda od prodaje slikovnice ide zakladi All Within My Hands koju je Metallica i osnovala, a čija je osnovna misija stvaranje održivih zajednica, podrška obrazovanju radnika i borba protiv gladi.