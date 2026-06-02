Legendarni David Byrne otkriva kako umjetnički uspjesi padaju u zaborav: Nova knjiga u listopadu izlazi i na hrvatskom

Nova knjiga glazbenika Davida Byrnea pod naslovom "Uspavane ljepotice – zašto dobre ideje postaju uspavane i kako se bude" pojavit će se istovremeno na engleskom i na hrvatskom u listopadu 2026. u izdanju Naklade Ljevak, najavljeno je u ponedjeljak na tribini o tom legendarnom američkom umjetniku.

Na tribini je istaknut Byrneov dugogodišnji umjetnički utjecaj, glazbena ostavština, svestranost u projektima te značaju koji ima u oblikovanju suvremene glazbene i kulturne scene.

U svojoj novoj knjizi vođa legendarnih Talking Headsa kreativno i inspirativno istražuje kako umjetnički i znanstveni uspjesi padaju u zaborav i kako se ponovno otkrivaju, rekao je urednik Naklade Ljevak, književnik i zaljubljenik u glazbu Nenad Rizvanović. "Otkrića Davida Byrnea raznolika su i različita: tamne tvari, lišajevi, pomicanje kontinenata, tehnologija od solarnih panela do parnog stroja, od Bacha do Bruegela, od Vermeera do Melvillea, svi su oni jednom bili, piše Byrne u svojoj knjizi, uspavane ljepotice", kaže Rizvanović dodajući da Byrne pokušava otkriti zašto su zaspali i kako su se ponovno probudili.

"Uspavane ljepotice", iskaknuo je Ljevakov urednik, majstorski je vodič o tome kako biti budan za sljedeću veliku stvar u umjetnosti i znanosti. Knjiga donosi niz izvanrednih eseja u kojima piše o ponovno otkrivenim djelima, uz nevjerojatno zabavan i jednostavan stil, uz dodatak humora.

David Byrne glazbenik je, izvođač, pisac i multidisciplinarni umjetnik koji osvaja publiku još od 1975. godine, kada je suosnovao slavni novovalni bend Talking Heads. U pedesetogodišnjoj umjetničkoj karijeri izdao je više od 20 studijskih albuma, skladao glazbu za filmove — za film The Last Emperor osvojio je Oscara, Zlatni globus i Grammy. Svoju jedinstvenu viziju American Utopia postavio je na brodvejsku pozornicu, prema kojoj je Spike Lee snimio istoimeni glazbeni film. Njegova vizualna umjetnost – fotografije i instalacije – izlagane su u mnogim svjetskim galerijama. David Byrne objavio je više knjiga, uključujući Biciklističke dnevnike i Sve o muzici.

Glazbeni kritičar, urednik i novinar Zoran Stajčić rekao je da je David Byrne u svom glazbenom, pa i u drugim izričajima, uvijek bio drukčiji. "Težio je biti svoj i ne kopirati nikoga, osjetiti u pravom trenutku o čemu treba progovoriti i biti izvan trendova", rekao je Stajčić. Byrne je, dodao je, ujedno i oštar kritičar društva, ali to ne radi direktno. "Nema potrebu izreći to na vulgaran način. Njegova kritika uvijek je istovremeno i umjetnički izričaj. Zato ga i volimo", kazao je Stajčić. Posebno je istaknuo Byrneovu strast za bicikliranjem, o čemu je također napisao knjigu istaknuvši da mu vožnja na dva kotača donosi osjećaj slobode, puni ga energijom i povezuje sa životom na ulici. "Byrne je najpoznatiji biciklist u New Yorku, gradu ne baš prijateljski nastrojenom prema biciklistima", rekao je Stajčić uz zanimljiv podatak da je Byrne vjerojatno i vlasnik najvećeg broja kazni u Velikoj Jabuci vezanih za to prijevozno sredstvo.

David Byrne nedavno je izdao hvaljeni album Who Is The Sky?, a u sklopu turneje na kojoj ga predstavlja nastupit će 28. lipnja u pulskoj Areni. "Mogao bi to biti koncert sezone", ocijenili su domaćini tribine.



Knjiga "Uspavane ljepotice" izaći će istovremeno na engleskom ("Sleeping Beauties: Why Good Ideas Go Dormant and How They Wake Up") i hrvatskom jeziku 6. listopada.