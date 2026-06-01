Miljenko Jergović dobio Međunarodnu nagradu za književnost 'Aleksandar Tišma'

Žiri za Međunarodnu nagradu za književnost „Aleksandar Tišma“ u sastavu: Ilma Rakusa (predsjednica, Švicarska), Karl-Markus Gauß (Austrija), Vladislava Gordić Petković (Srbija), Mathias Énard (Francuska) i László Marton (Mađarska), donio je odluku da ovogodišnji dobitnik Nagrade bude Miljenko Jergović.

Nagrada je Jergoviću dodijeljena za cjelokupni književni opus.

U obrazloženju prijedloga za Nagradu, predsjednica žirija, švicarska književnica i kritičarka Ilma Rakusa napisala je da je „Jergović je majstorski pripovjedač koji zna složene teme učiniti uzbudljivima i pristupačnima. Njegova djela često govore o sudbinama obitelji u povijesno teškim vremenima, o ratu i progonstvu, o krivnji i iskupljenju, o egzilu i potrazi za vlastitim identitetom.“

Miljenko Jergović rođen je 1966. godine u Sarajevu, a od 1993. živi u Zagrebu. Objavio je oko pedeset knjiga – romana, pripovijedaka, poezije i eseja – koje su prevedene na trideset jezika, te danas slovi za jednog od međunarodno najpoznatijih pisaca s prostora bivše Jugoslavije.

Podsjećamo, u najužem izboru za Međunarodnu nagradu za književnost „Aleksandar Tišma“ bilo je pet poznatih europskih pisaca: Miljenko Jergović, Georgi Gospodinov, Slobodan Šnajder, Juan Gabriel Vásquez i Lea Ypi.

Prethodni dobitnici ove nagrade su Cécile Wajsbrot (2024.), David Albahari (2022.) i László Darvasi (2019.).

Međunarodnu nagradu za književnost „Aleksandar Tišma“ dodjeljuje Zaklada Aleksandar Tišma koja, uz afirmaciju i popularizaciju ličnosti književnika i akademika Aleksandra Tišme u svijetu, nastoji našu književnost i kulturu što bolje povezati sa svjetskom.