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ALU Perspektiva 2026

ALU slavi 119. rođendan: Otvara se velika izložba studenata, navečer besplatan koncert s hitovima Dine Dvornika

Akademije likovne umjetnosti
Foto: Akademije likovne umjetnosti
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VL
Autor
Večernji.hr
07.06.2026.
u 15:47

Izložba ALU Perspektiva 2026 može se razgledati od 8. do 20. lipnja na lokacijama Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak, 8. lipnja, otvara završnu godišnju izložbu studentskih radova pod nazivom ALU Perspektiva 2026, koja će biti dostupna posjetiteljima do 20. lipnja. Riječ je o tradicionalnoj izložbi na kojoj se predstavljaju radovi nastali tijekom akademske godine u sklopu nastavnog procesa. Izložba će biti postavljena na tri lokacije Akademije, a obuhvatit će različite umjetničke discipline i medije.

Program počinje u 12 sati u dvorištu Akademije u Ilici 85, gdje će biti održano službeno otvorenje. Tijekom dana predviđen je popratni kulturni program, a u večernjim satima nastupit će Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije s koncertnim programom posvećenim Dini Dvorniku.

Akademije likovne umjetnosti
Foto: Akademije likovne umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti ove godine obilježava 119 godina djelovanja, a završna izložba studenata tradicionalno predstavlja priliku za uvid u radove i projekte nastale tijekom studija te aktualne tendencije među mladim umjetnicima. Izložba ALU Perspektiva 2026 može se razgledati od 8. do 20. lipnja na lokacijama Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

ALU slavi 119. rođendan: Otvara se velika izložba studenata, navečer besplatan koncert s hitovima Dine Dvornika
Akademije likovne umjetnosti
1/6
Ključne riječi
ALU Akademija likovne umjetnosti

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