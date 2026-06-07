Ekscentrični David Bowie kao mistični Nikola Tesla: Nolanov 'Prestiž' je remek-djelo koje morate pogledati

Sve počinje u Londonu, gradu u kojem su mađioničari velike zvijezde,na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, a dvojica uspješnih iluzionista nalaze se u središtu skandala. Naime, slavnom mađioničaru Alfredu Bordenu (Christian Bale), iznimnom kreativcu kojem nedostaje stila da zabavi publiku, sudi se za ubojstvo njegova kolege Roberta Angiera (Hugh Jackman), mađioničara koji je na glasu kao savršen zabavljač, iako ne izvodi velike trikove.

Oni su nekad bili prijatelji i partneri, no njihova je veza pukla nakon strašne tragedije na pozornici: tijekom izvođenja točke s vodenim spremnikom, Angierova supruga Julia se utopila, a shrvani Angier za njezinu smrt okrivio je Bordena. Njihovo prijateljstvo tada se pretvara u gorku mržnju, a oni postaju smrtni neprijatelji koji nastoje osujetiti planove onog drugog i nadmašiti ga pod svaku cijenu.

Suparništvo prerasta u opasnu igru međusobnih sabotaža. Želeći doznati što mu konkurent radi, Angier svoju pomoćnicu Oliviju (Scarlett Johansson) angažira za špijuniranje Bordena, no ona ubrzo prijeđe na Bordenovu stranu i postane njegova ljubavnica. Istovremeno, Alfred uspije usavršiti fascinantan trik u kojem se naizgled trenutačno teleportira s jedne strane pozornice na drugu, čime isprovocira Angiera koji postaje opsjednut odgonetanjem tajne. I dok njegov pomoćnik i tehnički savjetnik Cutter vjeruje da se tajna krije u Bordenovu dvojniku, Angier je nezadovoljan tim objašnjenjem, a u očajničkom pokušaju da nadmaši rivala, i sam unajmljuje glumca za svoju verziju, no ne može podnijeti da on mora ostati skriven iza pozornice dok dvojnik preuzima slavu i ovacije.

David Bowie kao Nikola Tesla Foto: IMDb

Nezadovoljan jednostavnim objašnjenjima, odgovor najprije odluči potražiti u konkurentovu šifriranom dnevniku, gdje pronalazi ključnu riječ: "TESLA". Ta ga riječ vodi na putovanje u Colorado Springs, u potragu za jedinim čovjekom koji bi mogao stvoriti nemoguće – genijalnim izumiteljem Nikolom Teslom. U jednoj od svojih najupečatljivijih uloga, legendarni David Bowie portretira Teslu kao zagonetnu, gotovo mističnu figuru na granici znanosti i magije, a opsjednuti Angier moli ga da za njega izgradi stroj za teleportaciju. Tesla, i sam zarobljen u žestokom rivalstvu s Thomasom Edisonom, nevoljko pristaje, no upozorava Angiera da neke opsesije vode samo u propast.

Ova uspješna triler-drama s elementima fantastike temelji se na istoimenom romanu britanskog pisca Christophera Priesta iz 1995. godine. Scenarij potpisuju Christopher Nolan i njegov brat Jonathan, koji su zadržali nelinearnu pripovjedačku strukturu književnog izvornika, a Nolan se u filmu bavi nekim od svojih omiljenih tema poput nestalnosti identiteta, opsesivnosti, žrtve i složenih psiholoških stanja likova. Film je 2007. godine bio nominiran za Oscara u kategorijama najbolje fotografije i najbolje scenografije.

Jedan od najpamtljivijih i najbriljantnijih aspekata filma upravo je uloga Davida Bowieja kao Nikole Tesle. Nolan je od samog početka smatrao da je Bowie jedina osoba koja posjeduje potrebnu karizmu i onostranu auru za portretiranje genijalnog izumitelja, no glazbena ikona, koja se u to vrijeme povukla iz javnosti, čak je dvaput odbila ponuđenu ulogu. Uporni Nolan, srećom, nije odustajao te je osobno odletio u New York kako bi ga uvjerio, a njegov trud očito se isplatio jer Bowie je naposljetku prihvatio ulogu i na setu ostavio neizbrisiv trag. Njegova pojava bila je toliko magnetska da je, prema Nolanovim riječima, cijela ekipa na njegovu prisutnost reagirala s poštovanjem kakvo nikada nisu pokazali ni prema jednoj drugoj filmskoj zvijezdi.