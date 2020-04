Pogledajte kultni dokumentarac "Blokada" o pobuni studenata samo na Večernji.hr

Večernjakov društveno odgovorni specijal Mijenjamo navike #ostajemdoma večeras u 20.30 sati donosi vam dokumentarni film "Blokada" redatelja Igora Bezinovića. Pretplatite se na YouTube kanal Večernjeg lista za još odličnog video sadržaja!

Dokumentarac "Blokada" u produkciji Restarta i Factuma, pruža jedinstveni pogled iznutra u najduži, najbrojniji i politički najznačajniji studentski prosvjed na ovim prostorima od 1971. godine, koji je započeo u travnju 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Borba protiv komercijalizacije obrazovanja i blokada nastave na Filozofskom trajala je 34 dana, pobuna se proširila na više od 20 fakulteta diljem zemlje, a studenti su postali relevantan politički subjekt. Redatelj je pratio sve, od ushićenih pripremnih sastanaka i blokiranja nastave do prvog umora, kroz intimne situacije i međusobne noćne rasprave, od prvotne podrške većine članova fakultetskog vijeća do okretanja leđa tih istih profesora uz pokušaj studenata da dođu do skrivenog ministra obrazovanja. Ovaj film pokazuje da blokada nije samo fizička – već ima mnogo šire značenje.

Redatelj, scenarist i tonski snimatelj: Igor Bezinović

Producenti: Oliver Sertić, Nenad Puhovski

Snimatelji: Đuro Gavran, Eva Kraljević, Igor Bezinović, Haris Berbić

Montažeri: Hrvoslava Brkušić, Maida Srabović, Miro Manojlović

Izvršne producentice: Vanja Jambrović, Vanja Daskalović