Daniel Kehlmann i pet autorica u finalu međunarodnog Bookera

U uži izbor za Međunarodnu Bookerovu nagradu ušlo je pet autorica i jedan autor. Nagrada koja će biti dodijeljena u svibnju za najbolji roman napisan na stranom jeziku i preveden na engleski jezik vrijedna je 50.000 funti, s time da iznos ravnopravno dijele autor i njegov prevoditelj.

U finale su ove godine ušli roman "The Enlightenment of The Greengage Tree" Shokoofeh Azar koji je s farsija preveo anonimni prevoditelj, "The Adventures of China Iron" Gabriele Cabezón Cámara koji su sa španjolskog prevele Iona Macintyre and Fiona Mackintosh. "Tyll" Daniela Kehlmanna koji je s njemačkog preveo Ross Benjamin, "Hurricane Season" Fernande Melchor koji je sa španjolskog prevela Sophie Hughes, "The Memory Police" Yoko Ogawa koji je sa japanskog preveo Stephen Snyder i "The Discomfort of Evening" Marieke Lucas Rijneveld koji je s nizozemskog prevela Michele Hutchison.

U finale su tako ušli pisci iz Irana, Argentine, Njemačke, Meksika, Japana i Nizozemske. Iako je bio na širem popisu za Bookera, u uži izbor se nije probio francusku autor Michel Houellebecq romanom "Serotonin".

Dobitnica ili dobitnik nagrade biti će objavljeni 19. svibnja. Lani je nagradu osvojila književnica iz Omana Jokha al-Harthi, a prije dvije godine poljska nobelovka Olga Tokarczuk.