Caravaggiov povratak u Rim

Tarwuk u Salonu Galić

Naši radovi zovu ljude da napuste sebe i sve što im se događa te dopuste emocijama da ih vode

Izložba "I AM I, BUT I AM YOU, AND YOU ARE YOU, BUT YOU ARE ALSO I" umjetničkog dvojca TARWUK koji čine Ivana Vukšić i Bruno Pogačnik Tremow održava se u sklopu programa 71. Splitskog ljeta