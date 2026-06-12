Propao europski projekt lovca 6. generacije: počinje nova bitka za nebo Europe

Nakon konačnog sloma projekta zajedničkog vojnog zrakoplova 6. generacije FCAS, postavlja se pitanje za sve njegove sudionike - Francusku, Njemačku i Španjolsku, kao i Belgiju, koja je bila promatrač i nikada se nije uspjela službeno pridružiti programu - pronalaska novog rješenja za to kako će se njihovo zrakoplovstvo razvijati srednjoročno i dugoročno.
U tom kontekstu, novoimenovani izvršni direktor talijanskog Leonarda, Lorenzo Mariani, već se pozitivno izrazio o mogućem pristupanju Njemačke jednom drugom programu borbenog zrakoplovstva, GCAP-u, koji trenutno ima tri sudionika - osim Italije, u njemu su i Ujedinjeno Kraljevstvo i Japan.
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