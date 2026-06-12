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TRAŽI SE IZLAZ

Propao europski projekt lovca 6. generacije: počinje nova bitka za nebo Europe

Autor
Danijel Prerad
12.06.2026.
u 18:44

Što se tiče Njemačke, osim pridruživanja drugom programu, zemlja razmatra još dvije opcije kako djelovati nakon raspada FCAS-a

Nakon konačnog sloma projekta zajedničkog vojnog zrakoplova 6. generacije FCAS, postavlja se pitanje za sve njegove sudionike - Francusku, Njemačku i Španjolsku, kao i Belgiju, koja je bila promatrač i nikada se nije uspjela službeno pridružiti programu - pronalaska novog rješenja za to kako će se njihovo zrakoplovstvo razvijati srednjoročno i dugoročno.

U tom kontekstu, novoimenovani izvršni direktor talijanskog Leonarda, Lorenzo Mariani, već se pozitivno izrazio o mogućem pristupanju Njemačke jednom drugom programu borbenog zrakoplovstva, GCAP-u, koji trenutno ima tri sudionika - osim Italije, u njemu su i Ujedinjeno Kraljevstvo i Japan.

Ključne riječi
vojska sigurnost Francuska Njemačka FCAS

Komentara 1

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neurazumljiv
18:55 12.06.2026.

Nema problema, Rusi ionako nece napasti prije nego sto se Europa naoruza.

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