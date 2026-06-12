Trump: Rat s Iranom je završen! Iran se još nećka: Baš i nije!

"Danas smo završili rat s Iranom", poručio je američki predsjednik Donald Trump, najavljujući istodobno veliki sporazum s Teheranom. Njegova izjava dolazi u trenutku naglog diplomatskog zaokreta, nakon što je samo nekoliko sati prije zaprijetio bombardiranjem iranskih ciljeva, da bi potom objavio kako se od planiranog napada odustaje te da je u tijeku okvirni dogovor koji bi mogao označiti kraj višegodišnjih napetosti i sukoba između SAD-a i Irana.



Trump tvrdi da je riječ o "velikom dogovoru" postignutom s najvišim razinama iranske vlasti, uz sudjelovanje i podršku više ključnih regionalnih aktera. Prema njegovim navodima, sporazum su prihvatile sve relevantne strane, uključujući iransko političko vodstvo. Dodao je i kako su završne točke dogovora usuglašene između SAD-a, Izraela, Saudijske Arabije, UAE, Katara, Turske, Pakistana, Bahreina, Kuvajta, Jordana, Egipta te još nekoliko država uključenih u širi regionalni okvir pregovora. S druge strane, iz Teherana stižu znatno opreznije i suzdržanije poruke. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je tekst sporazuma u visokoj fazi dovršenosti, no ističe da dogovor sa SAD-om još uvijek nije finaliziran niti službeno potvrđen na najvišoj političkoj razini. Iranski državni mediji dodatno izvještavaju o pojačanim sigurnosnim napetostima u regiji, uključujući i incident u Hormuškom tjesnacu, gdje su iranske snage zaustavile tanker koji je pokušao prolazak bez prethodne koordinacije s iranskim vlastima.