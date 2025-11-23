Na tavanu majčine kuće našli prvo izdanje Supermana i prodali ga za 9 milijuna eura!

Priča o tri brata koja su u majčinom potkrovlju pronašla zaboravljeno blago obišla je svijet i završila ispisivanjem nove povijesti kolekcionarstva. Rijedak primjerak prvog broja Supermana, skriven desetljećima, postao je najskuplji strip ikada prodan na aukciji.

Svijet kolekcionarstva ostao je zatečen nakon što je originalni primjerak prvog izdanja stripa "Superman #1" iz 1939. godine, koji je desetljećima ležao neotkriven u jednom potkrovlju, prodan na aukciji za vrtoglavih 8,75 milijuna eura (9,12 milijuna dolara). Ovaj nevjerojatan iznos postignut je na nadmetanju koje je organizirala poznata aukcijska kuća Heritage Auctions u Dallasu, čime je srušen prethodni svjetski rekord za najskuplji strip svih vremena. Do ovog trenutka, titulu je držao primjerak "Action Comics #1" prodan za otprilike 5,75 milijuna eura, no besprijekorno očuvan primjerak Supermana, čija je prodaja zaključena prošlog četvrtka, postavio je letvicu na razinu koju su mnogi smatrali nedostižnom.

Stručnjaci iz industrije opisali su ovaj događaj kao vrhunac sakupljanja stripova, ističući kako je kombinacija rijetkosti, povijesnog značaja i nevjerojatne očuvanosti stvorila savršene uvjete za ovakav financijski presedan koji je odjeknuo u medijima diljem svijeta, uključujući i izvještaje koje prenosi BBC.

Put do ovog rekordnog iznosa započeo je na način koji više podsjeća na scenarij holivudskog filma nego na stvarni život. Dragocjeni predmet pronašla su tri brata u sjevernoj Kaliforniji dok su čistili kuću svoje pokojne majke. Strip je bio skriven u običnoj kartonskoj kutiji, zatrpan ispod hrpe starih, izblijedjelih novina i prekriven slojevima paučine, gdje je proveo desetljeća potpuno zaboravljen. Braća, koja su željela ostati anonimna, ispričala su kako je njihova majka godinama spominjala da posjeduje rijetke stripove iz 1930-ih, no oni su te priče odbacivali kao obiteljske legende, uvjereni da je riječ o pretjerivanju ili zagubljenim predmetima bez stvarne vrijednosti.

Otkriće se dogodilo prošle godine, a ironija sudbine leži u tome što je upravo taj zaborav i smještaj u hladnijoj klimi sjeverne Kalifornije bio ključan za očuvanje papira. Da je strip bio pohranjen na nekom toplijem ili vlažnijem mjestu, poput tavana u Teksasu, papir bi vjerojatno propao i izgubio svoju astronomsku vrijednost.

Stanje u kojem je strip pronađen zaprepastilo je stručnjake iz tvrtke CGC, vodećeg neovisnog autoriteta za ocjenjivanje stanja stripova i kolekcionarskih kartica. Oni su ovom primjerku dodijelili ocjenu 9.0 na ljestvici do 10, što je ocjena bez presedana za izdanje staro gotovo 90 godina. Lon Allen, potpredsjednik Heritage Auctionsa, izjavio je kako je ovaj primjerak "Superman #1" ne samo prekretnica u povijesti pop kulture, već i predmet s pričom dostojnom filmskog platna. Visoka ocjena je posebno značajna kada se uzme u obzir da je ovo izdanje jedno od najtežih za pronaći u dobrom stanju. Naime, DC Comics je te 1939. godine na stražnjoj korici tiskao ilustraciju Supermana s isprekidanim linijama, potičući djecu da je izrežu i uokvire. Zbog toga je velika većina originalnih primjeraka koji su preživjeli do danas u vrlo lošem stanju, s izrezanim ili oštećenim koricama, što ovaj netaknuti primjerak čini pravim "Svetim gralom" za kolekcionare.

Povijesna važnost ovog stripa ne može se precijeniti jer predstavlja trenutak kada je superheroj po prvi put dobio vlastito, samostalno izdanje, nakon što su autori Jerry Siegel i Joe Shuster predstavili lik u "Action Comics #1" godinu dana ranije. Naslovnica obećava "kompletnu priču o odvažnim podvizima jedinog i neponovljivog Supermana", prikazujući Čovjeka od čelika u njegovom prepoznatljivom crveno-plavom kostimu. Strip sadrži proširenu priču o podrijetlu, uključujući prvo spominjanje planeta Kryptona i uvođenje likova Kentovih, što su ključni elementi mitologije koja je preživjela gotovo stoljeće. Tragična fusnota ove priče je činjenica da su tvorci Supermana, Siegel i Shuster, prodali prava na svoj lik za svega 130 dolara (što bi danas bilo tek nešto više od 120 eura), iznos koji su kasnije bezuspješno pokušavali osporiti na sudovima, dok njihova kreacija danas generira milijarde eura kroz filmove, serije i ovakve rekordne aukcije.

Emocionalna komponenta ove prodaje jednako je snažna kao i financijska. Majka trojice braće kupila je ovaj strip kao devetogodišnja djevojčica u San Franciscu, u razdoblju između Velike depresije i početka Drugog svjetskog rata. Čuvala ga je kroz sve životne nedaće, selidbe i promjene, da bi na kraju postao nasljeđe koje će njezinim sinovima promijeniti živote. Najmlađi od braće izjavio je kako za njih ovo nije samo priča o starom papiru i tinti ili o kolekcionarskom predmetu. "Ovo je svjedočanstvo sjećanja, obitelji i neočekivanih načina na koje nam se prošlost vraća", rekao je, naglašavajući kako je majčina "legenda" na kraju postala stvarnost koja je nadmašila i najluđe snove. Novac dobiven od prodaje podijelit će se među braćom, koja su sada u svojim pedesetim i šezdesetim godinama, osiguravajući im mirnu budućnost zahvaljujući majčinoj dalekovidnosti i pažnji.

Ova prodaja dodatno potvrđuje trend rasta tržišta vrhunskih kolekcionarskih predmeta, gdje se rijetki stripovi sada tretiraju kao umjetnička djela najviše kategorije. Usporedbe radi, prije samo desetak godina, rekordne cijene kretale su se oko nekoliko stotina tisuća eura, dok danas "ulaznica" u klub najekskluzivnijih stripova počinje s milijunskim iznosima. Činjenica da je "Superman #1" nadmašio "Action Comics #1" za gotovo 3 milijuna eura ukazuje na to da kolekcionari sve više cijene ne samo prvo pojavljivanje lika, već i stanje očuvanosti te jedinstvenu priču koja prati pojedini primjerak. S obzirom na to da je Hollywood najavio novi film o Supermanu za 2027. godinu, interes za Čovjeka od čelika ne jenjava, a ovaj rekordni iznos vjerojatno će potaknuti i druge ljude da pretraže svoje tavane i podrume, u nadi da se i u njihovim domovima krije zaboravljeno blago.