Bliži se peta dodjela Glazbene novinarske nagrade Elector. Donosimo popis nominiranih

Uskoro će se, 13. veljače, u zagrebačkom Petom kupeu održati peta dodjela Glazbene novinarske nagrade Elector. Ove godine Elector je okupio više od 30 glazbenih novinara i urednika domaćih medija koji prate elektroničku scenu, njezin razvoj i nove kreativne pravce.

Za Album/kompilaciju godine natječu se: Masters of Afters – ABOP, Terapiya – Andrea Ljekaj, Full Disclosure – Insolate, I poslije linije – linija – Involucija & Zarkoff, Fionna – Plazmatick, Cutting through the Noise – DBFB i Holiday In Sardonia – Zarkoff.

U kategoriji remiksa odmjerit će snage Dino Dvornik – Lady – Koolade remix, Lovro Baletić – Prostorija feat. Aida – Ivna Ji remix, IDEM – Par puta godišnje – Roy Beatie remix, Mangroove feat. Zbor Izvor – Tajna – Cortex Team remix, Kries – Sve vam zdravo – Klaada remix i Detour – Kao ptica let – Topa remix.

Nastup Röyksoppa (Tvrđava sv. Mihovila, Šibenik), SHIP Festival, Dekmantel Selectors, Love International i Future Scope pres. Richie Hawtin (Cave Romane, Vinkuran) po mišljenju žirija najbolji su Eventi godine, a tko će odnijeti nagradu, saznat ćemo za nekoliko tjedana.

U kategoriji Techno singl/EP godine nominirani su Human Nature EP – Insolate, Acyl Rhythm – DJ Jock, Dimensional Fold – Petar Dundov, Gregor Tresher, Prime Omega EP – Petar Dundov i To The Rhythm – Kraundler, dok se za House singl/EP godine natječu: Night Scene – Tom Bug & Grooveline, Rising Soul – Laseech, I Saw You – Laseech, Swaylo, Mare Calmo – Ana Antonova i Marlene's Groove EP – Soulfreq.

Nominirani za Bass singl/EP godine su: Prashina EP – Andrea Ljekaj, Sven Nalis, Breathe (dub versions) – Egoless, Lioness – Dr. Obi & Roo T, Gličer – KaliKamo i Monsters – FrenkyBoy. Za titulu Electro pop singla/EP–a snage će odmjeriti Natali Dizdar x Nipplepeople – Utjeha, Lovro Baletić feat. Magdalena Kipson – Ispočetka, Macha Ravel – Lutkica, Denis Goldin – Denis & Denis & Denis i The Robot – Mr Melody.

Dvornykova, SKA, Kobali, Japanska buba ili Anja Dominic postat će New (s)elector godine u petom izdanju nagrade Elector. Nagradu Elector pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja, koproducent je Peti kupe, a organizator Unison – Hrvatski glazbeni savez.