Premijera

FOTO Pogledajte transformaciju poznatog glumca: Marko Cindrić priprema "Medvjeda"
Autor
Milena Zajović
13.04.2026.
u 14:36

Radnja čehovljeve jednočinke prati susret tvrdoglavog zemljoposjednika Grigorija Stepanoviča Smirnova i mlade udovice Jelene Ivanovne Popove, koja se nakon smrti supruga povukla u osamu.

U novozagrebačkom naselju Travno u tijeku su završne probe za novu kazališnu premijeru koja donosi svježe čitanje klasika. Riječ je o jednočinki „Medvjed” Antona Pavloviča Čehova, koju će 19. i 20. travnja na sceni Kulturnog centra Travno izvesti kazalište Nu:Write, u programskoj suradnji s tim centrom, a u režiji i izvedbi glumca Marka Cindrića.

Cindrić, koji stoji iza malog kazališta Nu:Write, publici je već poznat po uspješnici za djecu „A je to!”. Uz brojne kazališne uloge u varaždinskom HNK te rad na filmovima i serijama, bavi se i trčanjem na duge pruge, a pokrenuo je i humanitarni ultramaraton Mosa Bavlju. Ovoga puta prihvatio se režije Čehovljeva teksta, kako kaže, potaknut neobičnim impulsom – snom u kojem mu se komad ponovno ukazao, nakon što mu se godinama vraćao u ruke.

„Medvjed” je jedna od poznatijih Čehovljevih farsi i vodvilja, tekst koji se već desetljećima izvodi na pozornicama diljem svijeta zahvaljujući snažnom izvedbenom potencijalu. Iako naizgled jednostavna, ova gotovo 150 godina stara jednočinka obiluje duhovitim dijalozima, neverbalnim humorom i preciznim studijama ljudskih slabosti, ostavljajući prostor za raznolike redateljske interpretacije i glumačke bravure.

Radnja prati susret tvrdoglavog zemljoposjednika Grigorija Stepanoviča Smirnova i mlade udovice Jelene Ivanovne Popove, koja se nakon smrti supruga povukla u osamu. Smirnov dolazi naplatiti dug koji mu je pokojni muž ostavio, a njihov susret ubrzo prerasta u žestok sukob koji poprima obrise „rata spolova” – rasprave o ljubavi, ponosu i međusobnom nerazumijevanju, s potencijalno neočekivanim raspletom.

Iako originalni tekst uključuje tri lika, Cindrić ovu verziju donosi kao solo izvedbu. Koristeći elemente klauna, mima, glazbe i svjetla, gradi dinamičnu i duhovitu scensku cjelinu koja propituje rodne uloge, ljubavne odnose i granice samonametnute patnje.

Premijerna izvedba zakazana je za nedjelju, 19. travnja u 19 sati, dok je repriza na rasporedu dan kasnije u istom terminu. Ulaznice su dostupne putem sustava Ulaznice.hr te na blagajni Kulturnog centra Travno.

Ključne riječi
premijera predstava KUC Travno Nu:Write medvjed Čehov Marko Cindrić

'Ja, glumica' u HNK2

FOTO Svi pohrlili na premijeru monodrame Darije Lorenci Flatz. Pogledajte tko je bio!

Riječ je o hrabrom i intimnom kazališnom formatu koji odmiče od klasične interpretacije teksta i ulazi u prostor osobne ispovijesti, gdje se granice između lika i glumice brišu. Upravo ta autorska iskrenost i spremnost na ogoljivanje pred publikom čine ovaj projekt posebnim – ne samo kao umjetnički iskorak u karijeri, već i kao snažan osobni statement o identitetu, profesiji i životu iza reflektora

Crvenkapica
predstava kazališta trešnja

'Crvenkapica' kakvu još niste vidjeli: Znate li kako je Crvenkapica postala Crvenkapicom i kako je izgledala proslava njezinog rođendana?

Radnja je ispričana kroz oči dviju sestara koje, baš poput publike, čitajući Crvenkapičin dnevnik ulaze u svijet pun šarenila, maštovitih transformacija prostora, raskošnih kostima i glazbe. Upravo taj okvir omogućuje da se poznatu priču reinterpretira na svjež i neočekivan način, približavajući je i najmlađima, ali i onima koji misle da o Crvenkapici već sve znaju

Balet "Trnoružica" u HNK Zagreb

Ni oštećen krov kazališta nije zaustavio novi hit koji je i spektakl i vrhunska umjetnost

Sama po sebi "Trnoružica" je zahtjevna. Ima složenu i tešku koreografiju za priču koju svi dobro poznaju od ranog djetinjstva, dok je ljubitelji baleta vole i poštuju kao veliki bijeli (čitaj klasični) balet koji s "Labuđim jezerom" i "Orašarom" tvori 'sveto trojstvo' baštine koju je baletnoj umjetnosti ostavio nenadmašni Čajkovski, što je slavno naslijeđe kojem se vraćaju sve baletne kompanije svijeta

