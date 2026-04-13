FOTO Pogledajte transformaciju poznatog glumca: Marko Cindrić priprema "Medvjeda"

U novozagrebačkom naselju Travno u tijeku su završne probe za novu kazališnu premijeru koja donosi svježe čitanje klasika. Riječ je o jednočinki „Medvjed” Antona Pavloviča Čehova, koju će 19. i 20. travnja na sceni Kulturnog centra Travno izvesti kazalište Nu:Write, u programskoj suradnji s tim centrom, a u režiji i izvedbi glumca Marka Cindrića.

Cindrić, koji stoji iza malog kazališta Nu:Write, publici je već poznat po uspješnici za djecu „A je to!”. Uz brojne kazališne uloge u varaždinskom HNK te rad na filmovima i serijama, bavi se i trčanjem na duge pruge, a pokrenuo je i humanitarni ultramaraton Mosa Bavlju. Ovoga puta prihvatio se režije Čehovljeva teksta, kako kaže, potaknut neobičnim impulsom – snom u kojem mu se komad ponovno ukazao, nakon što mu se godinama vraćao u ruke.

„Medvjed” je jedna od poznatijih Čehovljevih farsi i vodvilja, tekst koji se već desetljećima izvodi na pozornicama diljem svijeta zahvaljujući snažnom izvedbenom potencijalu. Iako naizgled jednostavna, ova gotovo 150 godina stara jednočinka obiluje duhovitim dijalozima, neverbalnim humorom i preciznim studijama ljudskih slabosti, ostavljajući prostor za raznolike redateljske interpretacije i glumačke bravure.

Radnja prati susret tvrdoglavog zemljoposjednika Grigorija Stepanoviča Smirnova i mlade udovice Jelene Ivanovne Popove, koja se nakon smrti supruga povukla u osamu. Smirnov dolazi naplatiti dug koji mu je pokojni muž ostavio, a njihov susret ubrzo prerasta u žestok sukob koji poprima obrise „rata spolova” – rasprave o ljubavi, ponosu i međusobnom nerazumijevanju, s potencijalno neočekivanim raspletom.

Iako originalni tekst uključuje tri lika, Cindrić ovu verziju donosi kao solo izvedbu. Koristeći elemente klauna, mima, glazbe i svjetla, gradi dinamičnu i duhovitu scensku cjelinu koja propituje rodne uloge, ljubavne odnose i granice samonametnute patnje.

Premijerna izvedba zakazana je za nedjelju, 19. travnja u 19 sati, dok je repriza na rasporedu dan kasnije u istom terminu. Ulaznice su dostupne putem sustava Ulaznice.hr te na blagajni Kulturnog centra Travno.