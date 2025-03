'Anora' pomela Oscare s pet nagrada, 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' kući se vraća bez zlatnog kipića

Svečana 97. dodjela nagrada Oscar završila je u 5 sati ujutro, a razvoj događaja tijekom noći pratili smo uživo na portalu Večernjeg lista.



Dodjela Oscara, nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti, tradicionalno održava se u Dolby Theatreu, u sklopu kompleksa Ovation Hollywood u Los Angelesu. Ove godine, čast da vodi program pripala je iskusnom voditelju Conanu O'Brienu, a nagrade su dobitnicima uručile brojne zvijezde iz svijeta filma i zabave poput Selene Gomez, Willema Dafoea, Lily-Rose Depp, Goldie Hawn, Bena Stillera i Oprah Winfrey.

Iako se cijela Hrvatska nadala da će večeras Oscara osvojiti film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića, koji je već tjednima vodio na kladionicama, to se ipak nije dogodilo. Unatoč tome, ova nominacija ostat će zapamćena kao nevjerojatan povijesni uspjeh hrvatskog filma.



Apsolutni pobjednik ovogodišnjih Oscara je film "Anora" s pet najvažnijih zlatnih kipića - za režiju, montažu, originalni scenarij i najbolji film te za najbolju glavnu žensku ulogu koji je dobila Mikey Madison. Gubitnik večeri definitivno je "Emilia Pérez", film koji je od rekordnih trinaest nominacija spao na dvije nagrade - za najbolju pjesmu i najbolju žensku sporednu ulogu. U nastavku pogledajte što se sve događalo na dodjeli Oscara.

05:13 Dobro raspoložena hrvatska delegacija slavlje nastavlja na službenom afterpartyju Oscara, Governer's Ballu

Foto: HAVC

04:44 Peti i najvažniji Oscar za "Anoru" - Oscar za najbolji film

04:38 "Anora" je dobila četvrti Oscar, koji je otišao u ruke mladoj glumici Mikey Madison za naslovnu ulogu Anore. Oduševljena Madison zahvalila je zajednici seksualnih radnika i radnica

04:30 Treći Oscar večeri, za najbolju režiju, za Seana Bakera i "Anoru". Svoj treći govor iskoristio je da kaže: "Filmaši, nastavite raditi filmove za velika platna. Kina, a pogotovo nezavisna kina su u opasnosti. Gledanje filma u kinu je zajedničko iskustvo kakvo ne možemo osjetiti kod kuće".

04:22 Glumac Adrien Brody osvojio je svog drugog Oscara, ovog puta za glavnu ulogu mađarskog arhitekta Laszla Tótha u filmu "Brutalist". U najdužem govoru ovih Oscara, Brody je, čini se, zahvalio apsolutno svima koje poznaje. "Molim se za zdraviji, sretniji i inkluzivniji svijet. Ako nas povijest može ičemu naučiti, to je da ne toleriramo mržnju", zaključio je.

04:06 Oscar za najbolju originalnu glazbu otišao u ruke Danielu Blumbergu za skladateljski rad na "Brutalistu"

04:04 "Izgleda da Amerikanci ipak vole gledati kako se netko suprostavlja moćnom Rusu", znakovito je izjavio Conan O'Brien komentirajući uspjeh filma "Anora"

03:57 Prvog Oscara u povijesti brazilske kinematografije, Oscara najbolji strani film dobio je "I'm Still Here" redatelja Waltera Sallesa

03:54 Oscar za Lola Crawleyja, direktora fotografije filma "Brutalist"

03:40 "Čovjek koji nije mogao šutjeti" nije osvojio Oscara za najbolji kratkometražni igrani film koji je na koncu otišao u ruke nizozemskom filmu "I'm Not A Robot" redateljice Victorije Warmerdam

Foto: reuters

03:30 Još jedan Oscar za "Dinu 2", ovog puta za najbolje vizualne efekte, kući ih nose Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe i Gerd Nefzer

03:28 Oscara za najbolji zvuk dobili su Gareth John, Richard King, Ron Bartlett i Doug Hemphill za "Dinu 2"

03:22 Na pozornicu izašli su hrabri vatrogasci koji su branili Los Angeles od katastrofalnih požara posljednjih mjeseci

03:13 Film "Jedina zemlja", palestinsko-izraelskog kolektiva kojeg čine Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal i Yuval Abraham, najbolji je dugometražni dokumentarac.



"Prije dva mjeseca postao sam otac i nadam se da moja kćer neće morati živjeti kao što živim ja, uvijek u strahu od invazije i napada. "Jedina zemlja" prikazuje okrutnu stvarnost koju mi živimo desetljećima, poziva na pravdu i prestanak etničkog čišćenja palestinskog naroda" kazao je palestinski redatelj Basel Adra.

Foto: reuters

"Ovaj film su napravili Palestinci i Izraelci jer zajedno naši glasovi su jači. Izraelski taoci moraju biti oslobođeni, razaranje Gaze mora prestati. Zar ne možete vidjeti da su naše sudbine isprepletene? Moji ljudi ne mogu biti slobodni i sigurni dok Baselovi ljudi nisu slobodni i sigurni. Nema drugog načina" dodao je izraelski redatelj Yuval Abraham.

03:10 Film o Orine O'Brien prvoj kontrabastistici Njujorške filharmonije, kratki dokumentarac “The Only Girl in the Orchestra” redateljice Molly O'Brien, osvojio je Oscara

03:03 Najbolja originalna pjesma je “El Mal” iz filma “Emilia Pérez”

02:55 Nathan Crowley i Lee Sandales Oscara su zasluženo osvojili za doista impresivnu scenografiju mjuzikla "Zlica"

Foto: reuters

02:45 Zoe Saldaña dobila je Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu odvjetnice Rite u filmu "Emilia Pérez". U iznimno emotivnom govoru, Saldaña je kazala: "Moja baka je došla u ovu zemlju 1961. godine. Ja sam ponosno dijete imigranata. I prva osoba dominikanskog podrijetla koja je dobila Oscara, i to za ulogu na španjolskom jeziku. Moja baka bi bila tako ponosna".

02:40 Drugi Oscar večeras za "Anoru" i Seana Bakera, osvojio i nagradu za najbolju montažu. "Da ste vidjeli s čime sam morao raditi... Spasio sam ovaj film u montaži! Taj redatelj više nikad ne bi smio snimati filmove" našalio se Baker na svoj račun

02:30 Glumica Halle Berry predstavila je dobitnike nagrade Irving G. Thalberg koju dodjeljuje Američka akademija, producente filmova o Jamesu Bondu, Barbaru Broccoli i Michaela G. Wilsona, kao i dobitnike počasnih Oscara, Quincyja Jonesa i Juliet Taylor te dobitnika humanitarne nagrade Jean Hersholt Richarda Curtisa. Glazbenu posvetu Jamesu Bondu zatim su izvele pjevačice Lisa of Blackpink, Doja Cat i Raye

02:22 Oscara za najbolju šminku i frizuru dobili su Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon i Marilyne Scarselli, za film "Supstanca"

02:13 Peter Straughan dobitnik je Oscara za najbolji adaptirani scenarij za film "Konklava"

02:09 Oscara za najbolji originalni scenarij dobio je Sean Baker koji je za film "Anora" napisao scenarij, režirao ga, ali i montirao

02:00 Paul Tazewell odnio je Oscara za najbolju kostimografiju u filmu "Zlica" i postao, istaknuo je, prvi crni muškarac koji je dobio Oscara u toj kategoriji

Foto: reuters

01:43 Najbolji kratki animirani film je iranski “In the Shadow of Cypress” redatelja Hosseina Molayemija i Shirin Sohani. "Još jučer u ovo vrijeme nismo imali vizu i nismo znali hoćemo li uspjeti doći na dodjelu Oscara. Pravo je čudo što smo uspjeli napraviti ovaj film, pogotovo s obzirom na situaciju u našem Iranu. Želimo posvetiti ovaj film svima onima koji vode svoje borbe, a pogotovo svojim sunarodnjacima u Iranu koji i dalje pate" kazali su u emotivnom i zbrkanom govoru

01:40 Najbolji dugometražni animirani film je latvijski "Flow" redatelja Gintsa Zilbalodisa. To je prvi put u povijesti da je Oscar otišao u Latviju

Foto: reuters

01:30 Prva nagrada večeri nije nas iznenadila, jer Kieran Culkin dobio je Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu "A Real Pain". U govoru pohvalio je svog kolegu iz hit-serije "Nasljeđe", Jeremyja Stronga, koji je također bio nominiran za Oscara u istoj kategoriji za ulogu Roya Cohna u filmu "The Apprentice". Vrckavi Culkin priliku je iskoristio i da na pozornici ispriča kako mu je supruga obećala četvrto dijete ako dobije Oscara i poručio joj da se "bace na posao"

01:24 O'Brien iskazao je počast svim filmskim radnicima iz sjene, onima koji nisu ni slavni ni bogati, a dolaze iz zajednice pogođene katastrofom te pozvao gledatelje da doniraju žrtvama razornih požara u Los Angelesu

01:10 Conan O'Brien duhovitim govorom službeno je otvorio ceremoniju, zbijajući šale s brojnim nominiranim umjetnicima i filmovima, a nije propustio ni bocnuti Karlu Sofiju Gascon, glavnu glumicu filma "Emilia Pérez" koja je izazvala neviđen skandal svojim ksenofobnim objavama na X-u

Foto: reuters

01:00 Odbrojavamo sekunde do početka 97. dodjele Oscara uz pjesmu "Somewhere Over The Rainbow" u izvedbi Ariane Grande, kojoj se pridružila i kolegica iz mjuzikla "Zlica" Cynthia Erivo

Foto: reuters

00:39 Iz Los Angelesa ekskluzivno nam se javio glumac Silvio Mumelaš: "U najvećem smo kazalištu u kojem sam ikada bio! Sve je jako uzbudljivo, svi smo uzbuđeni i zapravo nemam riječi kojima bih opisao ove osjećaje" kazao nam je

23:38 Ekipa filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti stigla je na crveni tepih Oscara, javljaju nam iz Los Angelesa. Među njima su Nebojša Slijepčević, glumci Goran Bogdan, Dragan Mićanović i Lara Nekić, producenti Danijel Pek i Katarina Prpić, montažer Tomislav Stojanović, te snimatelj Gregor Božič

21:30 Ekipa filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti", punom parom priprema se za skorašnju dodjelu. Atmosfera je vesela, a uzbuđenje raste

Popis nagrađenih:



Najbolja kostimografija



Paul Tazewell, “Wicked”

Najbolja glazba



Daniel Blumerg, “The Brutalist”

Najbolja šminka i frizura



Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon i Marilyne Scarselli,, “The Substance”

Najbolji kratki igrani film



Victoria Warmerdam, “I'm Not A Robot”

Najbolja muška sporedna uloga



Kieran Culkin, “A Real Pain”

Najbolja ženska sporedna uloga



Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Najbolji adaptirani scenarij



Peter Straughan, "Conclave"

Najbolji originalni scenarij



Sean Baker, “Anora”

Najbolji kratki animirani film



Hossein Molayemi i Shirin Sohani, “In the Shadow of Cypress”

Najbolja pjesma



“El Mal”, “Emilia Pérez”

Najbolji dugometražni dokumentarac



Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal i Yuval Abraham, “No Other Land”

Najbolji kratki dokumentarac



Molly O'Brien, “The Only Girl in the Orchestra”

Najbolji dugometražni animirani film



Gints Zilbalodis, "Flow”

Najbolja scenografija



Nathan Crowley i Lee Sandales, “Wicked”

Najbolja montaža



Sean Baker, “Anora”

Najbolji strani film



Walter Salles, “I’m Still Here”

Najbolji zvuk



Gareth John, Richard King, Ron Bartlett i Doug Hemphill, “Dune: Part Two”

Najbolji vizualni efekti



Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe i Gerd Nefzer, “Dune: Part Two”

Najbolja fotografija



Lol Crawley, “The Brutalist”

Najbolja muška glavna uloga



Adrien Brody, “The Brutalist”

Najbolja glavna ženska uloga



Mikey Madison, “Anora”

Najbolja režija



Sean Baker, “Anora”

Najbolji film



“Anora”