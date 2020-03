Za Optima telekom zainteresirani i A1, United Group...

Počeo je proces prodaje Optima telekoma, telekom-operatora koji nudi usluge fiksne telefonije, interneta te televizije. Naime, jučer je istekao rok međunarodnog natječaja za kupnju dionica ove tvrtke. A prodaje se ukupno 54,3 posto dionica Optima telekoma, HT prodaje 17,4 posto svojih te 36,9 posto dionica Optime koje drži Zagrebačka banka.

Je li i koliko ponuda pristiglo na adresu dvaju odvjetničkih ureda kojima je HT povjerio operativni proces, službeno još uvijek nije poznato. Neslužbene informacije kažu da su ponudu vrlo vjerojatno predali telekom-operator A1 (nekoć poznat kao Vipnet) i United Group, tvrtka koja je netom dobila odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za kupnju mobilnog operatora Tele2 Hrvatska.

Poslovni interesi

Ove dvije tvrtke, govore upućeni, imaju razloga i poslovnog interesa za kupnju Optima telekoma. Naime, United Group pružatelj je medijskih i telekomunikacijskih usluga u jugoistočnoj Europi s mrežnom pokrivenošću u regiji i 3,82 milijuna pretplatnika.

Dakle, u interesu im je da uz mobilnog operatora u Hrvatskoj imaju i fiksnog, odnosno da na tržištu konkuriraju kao konvergentni operator (sa svim uslugama: internet, fiksna i mobilna telefonija te TV). A1, kao postojeći konvergentni operator, kupnjom Optime ojačao bi pak svoj portfelj i time “zabetonirao” duopol na tržištu u fiksnom segmentu usluga.

U slučaju namjera kupnje A1 i United Groupa, AZTN i HAKOM, kao regulatori tržišnog natjecanja i telekom-tržišta, imali bi pune ruke posla.

Jer cilj cijelog aranžmana s HT-om i prodajom Optime bio je da se Optima očuva kao treći neovisni takmac na tržištu, odnosno da se kroz postupak prodaje Optime otvori mogućnost stvaranja trećeg operatora, stajalo je tada u odluci AZTN-a.

Stoga pravila i kažu da u slučaju da tijekom postupka prodaje dionica Optime budu podnesene dvije ili više jednako vrijednih ponuda, prednost pri kupnji imat će ponuditelj koji u trenutku kupnje nije prisutan na konkretnom tržištu.

Dvije faze prodaje

No, podsjetimo, Optima se na bubnju našla nakon što je upala u financijske nevolje i opteretila se dugovima te je AZTN donio odluku da najvećim vjerovnicima Zabi i HT-u prepusti upravljanje nad Optimom, s tim da je Zaba odlučila da upravljanje, a potom i prodaju dati u ruke HT-u. Sve to odigralo se prije sedam godina.

Inače, postupak prodaje provodit će se u dvije faze. Ponude koje su do jučer trebale biti dostavljene ocijenit će se za sudjelovanje u sljedećoj fazi. Ponuđači mogu biti pozvani u uži krug ili mogu biti odbijeni. Dakle, postupak bi mogao potrajati, no prema uvjetima koje AZNT propisao kada je HT-u dao upraviteljski mandat, cijela priča s prodajom mora biti okončana najkasnije do 10. srpnja 2021.