Triglav klub: do zdravstvenog osiguranja u nekoliko poruka

19.03.2026.
u 11:14

Triglav osiguranje predstavilo WhatsApp kanal za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje

Triglav osiguranje lansiralo je Triglav klub, novi digitalni komunikacijski kanal na WhatsAppu koji klijentima omogućuje brzo i jednostavno ugovaranje polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja kroz svega nekoliko poruka, uz nazočnost brojnih klijenata, partnera, prijatelja i zaposlenika.

Digitalna transformacija za nas znači razmišljati o osiguranju iz perspektive klijenata i u tom smislu Triglav klub je konkretan primjer kako možemo spojiti tehnologiju i korisnički fokus u iskustvo koje je intuitivno i nadohvat ruke. Kada govorimo o zdravlju, stvari postaju vrlo konkretne i osobne i zato nam je cilj tu uslugu učiniti još dostupnijom, uz maksimalno korištenje pametnih rješenja koja u pozadini odrađuju teži dio posla za klijente“, izjavila je Vilma Učeta-Duzlevska, predsjednica Uprave Triglav osiguranja d.d.

Ugovaranje police putem Triglav kluba moguće je ulaskom u WhatsApp chat odnosno skeniranjem barkoda ili na poziv agenta koji klijenta izravno uključuje u razgovor. Cijeli proces osmišljen je tako da bude jednostavan i intuitivan, bez papirologije i administracije.

Postupak je automatiziran kroz razgovor s AI agentom, pri čemu korisnici kroz nekoliko jednostavnih koraka dobivaju sve potrebne informacije. Nije potrebno preuzimati dodatne aplikacije niti kreirati zasebne korisničke račune. Korištenjem komunikacijskog kanala koji je već dio svakodnevice, klijentima je omogućen izravan kontakt s Triglav osiguranjem i podrška u bilo kojem trenutku.

Kako bi postupak bio dodatno pojednostavljen, omogućena je i automatska obrada podataka putem AI tehnologije koja može preko fotografije osobne ili zdravstvene iskaznice dati izračun premije i izraditi policu čime je znatno skraćeno vrijeme obrade podataka i ugovaranja osiguranja. Nakon ugovaranja, klijent zaprima policu i virtualnu karticu putem WhatsAppa, čime je digitalno iskustvo u potpunosti zaokruženo.

Prvi u Hrvatskoj nudimo kompletan end-to-end proces kupnje zdravstvenog osiguranja kroz WhatsApp AI, od razgovora, zdravstvenog upitnika, underwritinga do izdavanja police, bez napuštanja aplikacije i ljudske intervencije. Gradimo digitalno, transparentno i za klijenta prilagođeno iskustvo koje podiže ljestvicu tržišnih standarda i jasno potvrđuje naš strateški smjer prema potpunoj integraciji tehnologije, jednostavnosti i vrhunske korisničke vrijednosti“, izjavio je Tomislav Meštrović, direktor Sektora zdravstvenih osiguranja.

Primjena umjetne inteligencije iz temelja mijenja operativne standarde osiguranja; omogućuje preciznije modeliranje rizika, automatizaciju procesa i personalizirane modele usluga koji su u potpunosti prilagođeni potrebama suvremenog korisnika.

