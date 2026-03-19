Dalekovod - Projekt će u Švedskoj projektirati preko 570 kilometara dalekovoda za gotovo 30 milijuna eura

Novo ugovoreni poslovi predstavljaju složene procese koji uključuju izradu studija izvedivosti, idejnih i izvedbenih projekata, tehničku podršku tijekom izgradnje te završnu (as-built) dokumentaciju. Svaki od četiri projekta ima specifične izazove i opseg radova, a s ukupno gotovo 600 kilometara dalekovoda čine portfelj koji demonstrira sposobnost kompanije za upravljanje velikim i tehnički zahtjevnim projektima.

Riječ je o kapitalnim projektima koji će dodatno ojačati prijenosnu elektroenergetsku mrežu Švedske i doprinijeti razvoju stabilne i održive energetske infrastrukture.

Ugovor 400 kV Stora Luleälven obuhvaća izradu studije izvedivosti, idejnog i izvedbenog projekta, tehničku podršku prilikom izgradnje i as-built dokumentaciju za dva nova dalekovoda duljine 10 i 24 kilometra. Završetak projektne dokumentacije planiran je do 2028. godine, dok je završetak projekta predviđen 2033. godine.

Projekt 400 kV Hall–Hedenlunda uključuje također projektiranje i tehničku podršku za novi dalekovod duljine 77 kilometara. Projektna dokumentacija trebala bi biti dovršena do 2030. godine, a završetak projekta planiran je 2034. godine.

U okviru projekta 400 kV Njutånger–Mehedeby predviđena je izrada izvedbenog projekta, tehnička podrška tijekom izgradnje te izrada as-built dokumentacije za dva nova 400 kV dalekovoda duljine približno 150 kilometara svaki. Projektna dokumentacija trebala bi biti završena do 2029. godine, dok je završetak projekta planiran 2034. godine.

Foto: Dalekovod

Projekt 400 kV Skåne Syd obuhvaća projektiranje i tehničku podršku za tri nova dalekovoda duljine 17, 70 i 75 kilometara. Završetak projektne dokumentacije planiran je do 2034. godine, dok je završetak projekta predviđen u razdoblju od 2036. do 2038. godine.

Strateški iskorak i jačanje tržišne pozicije

Tržišnu poziciju Dalekovod-Projekt-a na skandinavskom tržištu dodatno ocrtava činjenica da Dalekovod-Projekt trenutno projektira ukupno 15 projekata 400 kV mreže u Švedskoj, duljine preko 1.600 km što predstavlja više nego što je dužina ukupne 400 kV mreže u Hrvatskoj. Navedenom treba pridodati i činjenicu da Dalekovod-Projekt uspješno posluje i na finskom tržištu te trenutno radi na razvoju novih stupova za finskog operatora prijenosnog sustava Fingrid kroz važeći okvirni ugovor. Uz okvirne ugovore za projektiranje u Švedskoj i Finskoj, Dalekovod-Projekt ima potpisan okvirni ugovor i za UK što predstavlja odličnu bazu za daljnji razvoj poslovanja.

Novi poslovi dodatno osnažuju prisutnost Dalekovod-Projekta na skandinavskom tržištu te potvrđuju strateški fokus nove Uprave na međunarodne infrastrukturne projekte visoke vrijednosti i tehničke složenosti.

Foto: Dalekovod

Slavko Pavić, član Uprave Dalekovod-Projekta, istaknuo je kako novi ugovori predstavljaju važan strateški iskorak za kompaniju. „Na nove poslove gledamo kao na dodatnu potvrdu kvalitete našeg rada, stručnosti naših timova i zahvalni smo na povjerenju koje nam je investitor, Svenska kraftnät, povjerio. Riječ je o zaista velikim i značajnim projektima, koji pružaju priliku da još jednom dokažemo da je Dalekovod-Projekt pouzdan partner u projektiranju i modernizaciji elektroenergetske mreže budućnosti.“, rekao je Pavić.

Snažniji iskorak na međunarodnom tržištu Uprava tvrtke obrazlaže diversifikacijom poslovanja prema sagledivim rizicima poslovanja, ali i nedostatkom značajnijih investicija u elektroenergetskom sektoru domaćeg tržišta koje im je i dalje u primarnom fokusu.

Razvoj ljudi i jačanje stručnog tima

Rast portfelja međunarodnih projekata prati i kontinuirano jačanje stručnih kapaciteta kompanije te ulaganje u razvoj zaposlenika i privlačenje novih talenata.

Foto: Dalekovod

Stipe Pandža, član Uprave Dalekovod-Projekta, naglašava kako upravo ljudi predstavljaju temelj daljnjeg razvoja kompanije. „Novi projekti i rast poslovanja logično prati i jačanje našeg tima koji trenutno broji preko 100 stručnjaka iz različitih područja. Kontinuirano ulažemo u razvoj znanja i kompetencija te stvaranje okruženja i prilika da sposobni, marljivi i odgovorni ljudi rade na velikim međunarodnim projektima. Naš cilj je širiti tim stručnjaka s kojima ćemo nastaviti razvijati odgovorno i dugoročno stabilno poslovanje.“

Dalekovod-Projekt tako nastavlja uspješno pozicioniranje Dalekovod Grupe na skandinavskom tržištu, gdje su kroz segment izgradnje dalekovoda prisutni već niz godina. Sinergija projektiranja, proizvodnje i izgradnje unutar Dalekovod Grupe, koja posluje u sastavu Grupe KONČAR, omogućuje cjelovit pristup razvoju elektroenergetske infrastrukture te predstavlja snažan zamašnjak daljnjeg međunarodnog rasta i razvoja.