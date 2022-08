U Podravki i Valamaru plaće rasle 14, u Kauflandu 21 posto...

Pad standarda i kupovne moći građana zbog sve viših cijena hrane, higijenskih potrepština i energenata, strah od novog inflatornog udara nakon uvođenja eura te sve veći problem pronalaženja i zadržavanja kvalificiranih i motiviranih zaposlenika, sve je to u dijelu kompanija u Hrvatskoj potaknulo nešto jači rast plaća posljednjih mjeseci, isplaćivanje nagrada i bonusa radnicima za dobre poslovne rezultate i otežane uvjete rada zbog korone...

U graditeljstvu 5 – 21 posto

Prema istraživanju portala MojPosao o utjecaju inflacije na uvećanje plaća u tvrtkama iz financijskog sektora, proizvodne i prerađivačke industrije, farmaceutike, ICT, javnog sektora, maloprodaje i ugostiteljstva, inače nositelja certifikata Poslodavac partner, 40,6 posto anketiranih poslodavaca već je podignulo plaće zbog aktualne gospodarske situacije i inflacije, 46,9 posto njih planira ih podići, dok će njih 12,5 posto zadržati postojeće.

Plaće su, pokazalo je istraživanje, zbog inflacije u prosjeku rasle 7 posto, odnosno u rasponu od 2 do 20 posto. Najviše su rasle zaposlenima u tehnologiji i razvoju te automobilskoj industriji. U državnim tvrtkama plaće su na godišnjoj razini rasle 6 posto, u privatnim domaćim tvrtkama 5, a u stranim 3 posto. No zna li se da je prosječna plaća u Hrvatskoj u lipnju bila 7690 kuna, 586 kuna ili 8,2 posto veća nego u istom mjesecu lani – zbog više stope rasta inflacije njezina realna vrijednost pala je 2,3 posto te je očito da kod mnogih poslodavaca ona ne raste dovoljno. Granskim kolektivnim ugovorima u graditeljstvu plaće bi od 1. kolovoza trebale biti od 5 do 21 posto više, dok su u turizmu već u prosjeku rasle od 5 do 12 posto.

U Valamaru, jedinoj turističkoj kompaniji koja se i ove godine našla na listi top-10 poslodavaca u Hrvatskoj, plaće za stručna zanimanja, uključujući kuhare, konobare, kućne majstore specijaliste i recepcionare rasle su u prosjeku 14 posto pa njihova primanja ove sezone iznose mjesečno od 1000 do 1600 eura neto, priopćili su iz te kompanije.

Podravka grupa lani je u travnju počela s povećanjem koeficijenata složenosti poslova i učinka te uvođenjem nagradnog dodatka na plaću u Podravki, Mirni i Belupu. Samo u zadnjih godinu dana primanja radnika Podravke i Mirne, njih više od 3200, rasla su dva puta – ukupno u prosjeku 14 posto (u lipnju 2022., usporedo s lipnjem 2021.), što je više od prosjeka Hrvatske. Primanja su im, tvrde u Podravki, prosječno porasla između 980 i 1450 kuna, odnosno između 18 i 33 posto. Rast plaća u lanjskoj i ovoj godini Podravku je tako, doznajemo, na godišnjoj razini stajao više od 55 milijuna kuna, a imidž poželjnog poslodavca najveća međunarodna hrvatska kompanija gradi i poboljšanjem uvjeta rada.

U La Logu, jednoj od najvećih logističkih tvrtki u Hrvatskoj, na inflaciju će odgovoriti rastom plaća vozača i ostalih zaposlenika od 1. rujna. Najveće bruto povećanje plaća, prosječno 20 posto, osjetit će 135 vozača čija je plaća vezana uz koeficijent.

Najpoželjniji hrvatski poslodavac već 13. godinu zaredom, dm, povećao je pak bruto plaće svih djelatnicima i djelatnicama koji rade u prodavaonicama diljem Hrvatske te u upravno-distributivnom centru za 4,5 posto, što je drugo povećanje od siječnja kad su bruto plaće u prosjeku rasle 3,5 posto. U ovoj poslovnoj godini djelatnici su dobili i dvije stimulacije u visini prosječne mjesečne plaće svakog pojedinog djelatnika.

Četiri mjeseca od prošle povišice koja je iznosila gotovo 8,5 posto Kaufland Hrvatska je od početka srpnja ponovno povisio plaću svim zaposlenicima na nerukovodećim radnim mjestima u poslovnicama i logističko-distributivnom centru za dodatnih 12,5 posto. Među ostalim su najavljene i stimulacije za rad u ljetnoj sezoni.

Inflacija brža od rasta plaća

To su samo neki svijetli primjeri. No kupovna moć radnika u djelatnosti trgovine pada usprkos rastu plaća jer inflacija raste po višoj stopi od stope rasta primanja, tvrdi Bojana Percan iz Sindikata trgovine Hrvatske (STH). Prema DZS-u bruto plaće radnika u trgovini na godišnjoj su razini rasle 7,8 posto bruto i 7,4 posto neto, dok iz STH procjenjuju kako je prosječna bruto plaća prodavača rasla 7,5 posto, a neto 7,1 posto u istom razdoblju.

– STH procjenjuje da je u sadašnjim uvjetima inflacije potreban minimalan rast plaća za 1,5 posto brže od godišnje stope inflacije – kazala je Percan. Denis Paradiš, čelnik sindikata PPDIV, kaže da je inflacija veća od 12 posto već "pojela" i povećanja, tamo gdje ih je bilo, a PPDIV će u dobrom dijelu tvrtki nakon godišnjih odmora ponovno otvoriti pregovore, zaključio je Paradiš.