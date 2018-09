TŽV Gredelj izlazi iz stečaja. Kupit će ga rusko-hrvatski konzorcij?

Kandidati za ulazak u tvornicu koja je prije odlaska u stečaj zapošljavala gotovo 1500 ljudi su hrvatsko-ruski konzorcij koji čine tvrtke KF Partners iz Zagreba i LocoTech iz Moskve te kanadska tvrtka Lincoln Transport LTD. Konzorcij je dao ponudu za ulaganje ili dokapitalizaciju TŽV-a Gredelj u iznosu od 47 milijuna eura s mogućim odstupanjima od plus-minus 10 posto, ovisno o rezultatima dubinske analize.

Žele sačuvati proizvodnju

Lincoln Transport LTD ponudio je 45 milijuna eura. No Kanađani nisu priložili bankarsku garanciju, nego dokaz o posjedovanju kapitala. Stečajni upravitelj TŽV-a Gredelj Tomislav Đuričin kaže da je rusko-hrvatski konzorcij zatražio dodatnu dubinsku analizu tvrtke za koju je odobren dodatni rok od 90 dana s dostavom obvezujuće ponude najkasnije do kraja rujna 2018.

– Spomenuto dubinsko snimanje je u tijeku. O daljnjim koracima i zahtjevima konzorcija odlučit će se na sastanku Odbora vjerovnika koji će se održati u petak – kazao nam je Đuričin. Na javni poziv investitorima ili strateškim partnerima za iskazivanje interesa i davanje ponude za ulaganje ili dokapitalizaciju TŽV-a Gredelj u stečaju bilo je pristiglo ukupno sedam ponuda od kojih je jedna odbačena, i to ponuda češke tvrtke Locotrans jer nije bila u skladu s uvjetima javnog poziva odnosno ponuđena je bila samo kupnja pogona lokomotiva.

Svi ostali ponuđači su nakon toga pozvani da provedu dubinsko snimanje tvrtke te da dostave obvezujuću ponudu s iskazanim iznosom ulaganja. Na kraju su pristigle dvije ponude.

Odbor vjerovnika je pak zaključio da ponuda konzorcija KF Partners – LocoTech više odgovara strategiji koja je zauzeta na početku stečaja zbog prisutnosti snažnog strateškog investitora. No stečajni upravitelj nastavio je razgovore i s Lincoln Transportom kako bi procijenio ostvarivost i te ponude. A vjerovnici Gredelja žele sačuvati tvrtku i njezinu proizvodnju. To nam je potvrdio stečajni upravitelj Gredelja.

– Iz svih razgovora koje sam vodio s vjerovnicima proizlazi njihov zajednički stav i njihova procjena da održavanje djelatnosti stečajnog dužnika i nastavak poslovanja imaju tržišnu i gospodarsku perspektivu – kaže Đuričin.

Iz dobro upućenog izvora pak doznajemo da su pripreme za transakciju odnosno ulazak konzorcija KF Partners i LocoTecha u Gredelj u uznapredovaloj fazi. Kaže nam da u konzorciju, u slučaju uspješne realizacije, vjeruju u snažnu poslovnu budućnost Gredelja. Objašnjava da je investicija velika, a transakcija iznimno kompleksna te da traži puno pažnje, suradnju i strpljenje svih uključenih. Osnivač tvrtke KF Partners je KF Finance, jedan od najvećih konzultanata za financije i ulaganja u regiji.

LocoTech je ruska inačica TŽV Gredelja, ali u puno većim razmjerima. Kako se navodi na službenim stranicama te tvrtke, LocoTech pruža usluge održavanja, popravka, modernizacije i leasinga lokomotiva, a bavi se i proizvodnjom dijelova i komponenti za željezničku industriju. Grupa posluje s 10 postrojenja za popravak lokomotiva, a ima više od 90 servisnih deponija diljem Rusije. Konsolidirani prihodi LocoTecha u 2017. godini iznosili su oko 1,3 milijarde eura. Potkraj 2012., kad je pokrenut stečaj, prijavljene tražbine vjerovnika Gredelja iznosile su oko 900 milijuna kuna. Knjigovodstvena vrijednost imovine tvrtke je 30. lipnja ove godine bila 713,9 milijuna kuna.

Projektiraju nova vozila

Prema podacima koje smo dobili od stečajnog upravitelja, Gredelj u stečaju trenutačno zapošljava 410 radnika. Ta tvrtka sa 120 godina tradicije tijekom stečaja nastavila je poslovanje pa i dalje popravlja i modernizira vagone i lokomotive ne samo za domaće tvrtke poput HŽ Putničkog prijevoza nego i za naručitelje iz cijelog svijeta. Oko 40 posto ukupnog prihoda tvrtke dolazi iz izvoza. Gredelj je značajan za hrvatsku industriju jer se bavi i projektiranjem i proizvodnjom novih vozila, i to vagona, tramvaja, vlakova, lokomotiva... Prvi stečajni upravitelj Gredelja, Pero Hrkač bio je jedan od uhićenih potkraj 2017. u USKOK-ovoj akciji zbog navodnog pogodovanja u stečajnim postupcima.

