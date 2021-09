Tvrtka SUNCECO postala dio European Battery Alliance (EBA) kojeg je utemeljila Europska komisija

Sisačka tvrtka SUNCECO, kao jedina iz Hrvatske, novi je član European Battery Alliance (EBA), poslovne platforme koju je 2017. godine utemeljila Europska komisija, okupljajući zainteresirane EU države članice, Europsku investicijsku banku, kompanije i znanstvene institucije, kao ključne igrače u baterijskom vrijednosnom lancu, priopćeno je iz te tvrtke.

Od 2021. godine tvrtka Sunceco d.o.o., Hrvatska, pridruživanjem ovoj platformi, u prilici je da doprinese zajedničkom cilju izgradnje europske industrije baterija. Baterije imaju glavnu ulogu u europskoj tranziciji prema karbon-neutralnoj ekonomiji i središte su ambiciozne industrijske strategije.

"Održiva i konkurentna baterijska industrija nastoji se potaknuti i jačati kroz nekoliko inicijativa kako se ne bi propustio očekivani golemi rast potražnje na tržištu. Europa do 2025. godine predviđa proizvodnju baterijskih članaka u vrijednosti do 250 milijardi eura godišnje, smještenu u 10 do 20 giga tvornica, kapaciteta od 2-32 GWh. Organiziranim pristupom sirovinama po prihvatljivoj cijeni i poticanjem rasta proizvodnje baterijskih ćelija, Europa bi trebala postati globalni lider u održivoj baterijskoj tehnologiji", kazuju u tvrtki SUNCECO čiji je vlasnik Matt Sertić nedavno najavio i proizvodnju baterija u Sisku i nova zapošljavanja.



"Svojim angažmanom u istraživanju i inovacijama, promociji, te konačno, proizvodnji naprednih baterijskih sustava, Sunceco daje svoj doprinos razvoju europske industrije baterija, kao i primjeni održivih politika u sferi prometa i energetike. Investicija vrijedna 220 milijuna eura uključuje izgradnju tvornice za industrijsku proizvodnju litijum-ion baterijskih članaka za električna vozila i baterijske spremnike, kapaciteta 2 GWh godišnje. Tvornica će se prostirati na površini od 55.000 m2 s mogućnošću proširenja. Za proizvodnju ovog obujma bit će potrebno zaposliti 320 radnika a već sada se traže inženjeri za program baterijskih modula", poručili su iz ove sisačke inovativne tvrtke.