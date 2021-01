Tražite posao? Poslove nude Kraš, Falkensteiner, New Yorker...

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Kraš d.d. zapošljava u Istri na pozicijama pozicioner (m/ž), prodajni predstavnik (m/ž) u Puli i Rijeci te skladišni radnik/ vozač viličara (m/ž) u Rijeci. Prijavite se najkasnije do 9.2. Poslodavac očekuje minimalno godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, srednju stručnu spremu trgovačkog, komercijalnog ili ekonomskog smjera te poznavanje osnova rada u MS Office. Potrebno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i mogućnost korištenja vlastitog automobila. Aplicirajte.

Kopun i Kopun d.o.o. traži specijalista obračuna plaća (m/ž) u Zagrebu. Od kandidata se očekuje viša ili visoka stručna sprema ekonomskog smjera i poznavanje računovodstvenih propisa, spremnost za kontinuirani razvoj i učenje te minimalno dvije godine iskustva na sličnim poslovima. Potrebno je poznavanje MS Office paketa. Poslodavac nudi dinamičan posao unutar ugodnog okruženja, kontinuirani razvoj i stjecanje novih znanja te ugovor na neodređeno. Prijavite se do 5.2. putem linka.

SmartIS d.o.o. traži nova pojačanja na pozicijama Atlassian/ Jira ITSM Consultant (junior/senior) (m/ž), Project Manager (junior/senior) (m/ž) i Business development manager (m/ž). Posao se odvija u Zagrebačkoj i Krapinsko – zagorskoj županiji. Nude se odlični radni uvjeti u organiziranom i opuštenom okruženju, upoznavanje i rad s najnovijim tehnologijama, profesionalni razvoj te mogućnost napredovanja i osobnog razvoja. Prijave su otvorene do 1.2. Aplicirajte.

Venair traži pojačanje na poziciji Junior sales representative B2B (m/f) u Zagrebu. Posao obuhvaća otvaranje akviziciju klijenata, razvoj i održavanje dobrih odnosa s postojećim i novim klijentima i slično. Poslodavac osigurava kompetitivnu plaću i atraktivne bonuse. Uvjeti su minimalno viša stručna sprema te godina do dvije radno iskustva u prodaji. Potrebna je spremnost na putovanja, vozačka dozvola B kategorije i odlično znanje engleskog jezika. Prijavite se.

Lost d.o.o. zapošljava komercijalista nabave (m/ž) u Zagrebu. Prijave su otvorene do 9.2. Posao obuhvaća samostalno ugovaranje poslovnog odnosa s dobavljačima, traženje novih te unapređenje suradnje, nabavu IT proizvoda te praćenje stanja na IT tržištu, pooć u pripremi postupaka javne nabave. Poslodavac osigurava stimulativna i stabilna primanja te rad u vrlo dinamičnom poslovnom okruženju. Postoji mogućnost napredovanja. Prijavite se na linku.

Falkensteiner traži referenta prodaje apartmana (m/ž) u Petrčanima. Prijave su otvorene do 25.2. Posao obuhvaća kontakt s kupcima i obradu upita kupaca, koordinaciju i provedbu obilaska apartmana te hotelskog naselja, vođenej sastanaka o prodaji apartmana i vođenje lokalnog tima prodaje. Uvjeti su afinitet prema prodaji, radno iskustvo te napredno poznavanje rada na računalu. Traži se i aktivno poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, a njemački jezik donosi prednost. Prijavite se ovdje.

Medika d.d. u potrazi je za stručnim suradnikom u računovodstvu (m/ž). Lokacija rada je Zagreb, a prijave se zaprimaju do 1.2. Uvjeti jesu srednja ili viša stručna sprema, minimalno trogodišnje iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, odlično poznavanje MS Office-a, organiziranost i točnost. Poželjno je znanje engleskog jezika. Aplicirajte na linku.

New Yorker d.o.o. traži suradnika u prodaji (m/ž) na lokacijama diljem Hrvatske te voditelja poslovnice (m/ž) u Požegi. Prijave su otvorene do 7.2. Potrebna je srednja stručna sprema, orijentacija prema kupcima, sklonost timskom radu, vještina komuniciranja i fleksibilnost te motiviranost za rad u prodaji. Zadaci uključuju savjetovanje kupaca, rad na blagajni, prezentaciju robe. Prijavite se.

Tvrtka 4sec d.o.o. traži projektanta/ sistem inženjera za mrežne tehnologije (m/ž) u Zagrebu. Prijave su otvorene do 4.2. Radni zadaci uključuju planiranje i projektiranje rješenja za nadzor i upravljanje IT sustavima, kontinuitanu edukaciju, podršku i savjetovanje partnerima u svim fazama projekta. Očekuje se viša ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, otvorenost i spremnost na učenje, sposobnost analitičkog razmišljanja te samostalnost u radu. Aplicirajte.

Novo Nordisk zapošljava na poziciji suradnik u kliničnik ispitivanjima/ Clinical Research Associate (m/ž). Lokacija rada je Zagreb, a prijaviti se možete najkasnije do 2.2. Odgovornosti radnog mjesta obuhvaćaju organizaciju i koordinaciju provođenja kliničkih ispitivanja prema standardima dobre kliničke prakse, osiguravanje usuglašenosti istraživanja s protokolom, provjeravanje i praćenje kliničkih aktivnosti te rad na terenu. Od kandidata se traži hrvatsko državljanstvo, završen studij (poželjno) zdravstvenog usmjerenja te minimalno dvogodišnje iskustvo rada u kliničkim ispitivanjima. Prijavite se.

