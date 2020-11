Tražite posao? Donosimo vam tjednu ponudu poslova

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

ProMDM d.o.o. zapošljava voditelja prodaje (m/ž) u Zagrebu. Rok prijave je 9.11. Uvjeti su minimalno pet godina rada u B2B prodaji, izvrsnost u prodaji, pregovaraju, prezentiranju i komunikaciji te poznavanje rada na računalu. Neki od zadataka uključuju organizaciju i izvedbu prodaje te širenje poslovanja na globalno tržište, planiranje i realizaciju prodajnih aktivnosti, održavanje kontakata s postojećim i pronalaženje novih kupaca. Prijavite se.

Projekt jednako razvoj d.o.o. traži savjetnika za javnu nabavu (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 10.11. Potrebna znanja i kvalifikacije su minimalno srednja stručna sprema, dvije godine radnog iskustva, služenje engleskim jezikom, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije te služenje MS Office-om. Prednosti donose visoka stručna sprema, certifikat u području javne nabave ili iskustvo u području EU projekata. Aplicirajte.

This is Better d.o.o. zapošljava na poziciji Area Sales Manager (m/ž) u Zagrebu. Rok za prijavu je 12.11. Poslodavac nakon probnog roka nudi ugovor na neodređeno vrijeme te izvrsnu plaću i poticaje. Uvjeti su dvije godine radnog iskustva, dobro poznavanje hrvatskog tržišta oglašavanja, izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika i slično. Provjerite više i prijavite se ovdje.

Manpower u ime svog klijenta traži voditelja ekspanzije (m/ž) u Zaprešiću. Prijave su otvorene do 17.11. Traže se visoka ili viša stručna sprema, višegodišnje radno iskustvo, izražene pregovaračke i komunikacijske vještine, poznavanje građevinske struke, visoka razina njemačkog i engleskog jezika. Prednost donosi poznavanje slovenskog jezika. Prijavite se putem linka.

Arena Casino zapošljava voditelja marketinga (m/ž) u Zagrebu. Uvjeti za zaposlenje su poznavanje digitalnog marketinga u širem kontekstu, iskustvo rada na content marketinškim projektima, iskustvo u produkciji i osmišljavanju sadržaja za društvene mreže, visok stupanj opće kulture i pismenost, analitičke vještine i slično. Poslodavac nudi ugodnu i poticajnu sredinu, mogućnost napredovanja te stalni radni odnos. Prijavite se najkasnije do 14.11. putem linka.

Wasi d.o.o. zapošljava terenskog komercijalista (m/ž) za rad u Istarskoj županiji. Rok prijave je 17.11. Poslodavac nudi stimulativna primanja te osigurava službeni automobil i slobodu u radu. Poželjni su poznavanje nautičke opreme i inox galanterije. Aplicirajte.

LAD 1 studio d.o.o. traži diplomiranog inženjera arhitekture (m/ž) u Zagrebu. Rok prijave je 12.11. Traži se minimalno šest godina radnog iskustva, visoka stručna sprema, poznavanje rada na računalu u programima Sketchup, AutoCAD i MS Office. Poslodavac nudi zaposlenje na neodređeno nakon probnog roka. Prijavite se putem linka.

Poliklinika Mazalin zapošljava ginekologa (m/ž) za rad u Zagrebu. Očekuju se visoka stručna sprema te specijalizacija iz ginekologije i opstetricije, važeće odobrenje za samostalan rad, minimalno dvogodišnje radno iskustvo, odgovornost i ljubaznost. Poslodavac nudi stalno zaposlenje, rad u modernoj privatnoj poliklinici te odlične uvjete rada. Prijaviti se možete najkasnije do 16.11. putem linka.

Pliva zapošljava u Zagrebu na pozicijama: viši računovođa (m/ž), specijalist za nabavne operacije sa znanjem španjolskog i/ili portugalskog jezika (m/ž), IT menadžer poslovnih aplikacija za digitalne kanale (m/ž), viši IT poslovni analitičar za sustave upravljanja dokumentacijom (m/ž). Provjerite uvjete i aplicirajte ovdje.

Strabag traži pojačanje na pozicijama: mitarbeiter IT – Service desk (m/ž) te suradnik u odjelu međunarodne pripreme klijenata i softvera (m/ž). Mjesto rada je Zagreb. Očekuje se tehničko obrazovanje, radno iskustvo, spremnost na timski rad, točnost, fleksibilnost, analitičke vještine. Prijavite se klikom na link.

