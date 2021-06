Tražite novi posao? Pogledajte ovotjednu ponudu i prijavite se

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Medtronic zapošljava na poziciji Business Support Coordinator Receptionist (m/ž) u Zagrebu. Prijave su otvorene do 18.7. Potrebno je znanje MS Office paketa, dvije godine radnog iskustva u administraciji, viša stručna sprema i poznavanje engleskog jezika. Prijavite se.

Falkensteiner zapošljava na poziciji Head of Sales SEE/CEE/CIS/UK (m/ž). Mjesto rada je Zadar, a prijave su otvorene do 21.7. Uvjeti su minimalno petogodišnje iskustvo rada u prodaji na liderskoj poziciji, snažne međunarodne veze i duboko razumijevanje potreba na tržištu SEE, CEE, CIS. Očekuju se i pregovaračke vještine te orijentiranost ka kupcu. Aplicirajte.

Camaloon zapošljava Team Leadera – Sales (m/ž), operatera u proizvodnji (m/ž), specijalista u odjelu za print (m/ž), B2B Sales Specialista (m/ž), Sales Development Representative (m/ž), Customer Sucess Specialist (m/ž). Lokacija rada je Zagreb. Uvjeti su vrsno poznavanje stranih jezika, odlične komunikacijske vještine i sposobnost rješavanja problema, empatija, proaktivnost i prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima. Prijavite se.

Manpower za potrebe klijenta zapošljava na poziciji Community Growth Specialist (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 6.7. Radni zadaci su proaktivna komunikacija s korisnicima na društvenim mrežama, email korespondencija, ažuriranje baze podataka, podrška u istraživanju tržišta te redovno izvještavanje. Uvjeti su status studenta završnih godina fakulteta ili osobe na početku karijere, aktivnost i iskustvo na društvenim mrežama, afinitet za društvene mreže i tehnologiju, dobre organizacijske sposobnosti. Prijavite se ovdje.

Actum zapošljava na poziciji Junior Business Developer for South Croatia / Prodajni predstavnik za južnu Hrvatsku (m/f). Prijave su otvorene do 9.7. Uvjeti su relevantno iskustvo i rezultati u radu s ključnim kupcima, vrlo dobro snalaženje u tehnikama prodaje i pregovaranja, pobjednički duh, pozitivnost i samopouzdanost, vrlo dobre socijalne i prezentacijske vještine, inovativnost i analitičko razmišljanje. Potrebno je posjedovanje vozačke dozvole i spremnost na putovanja. Aplicirajte.

posao.hr za potrebe klijenta traži voditelja odjela podrške prodaji (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave se zaprimaju do 15.7. Posao podrazumijeva organizaciju odjela, poticanje radne učinkovitosti, razvoj znanja i kompetencije članova tima, organizaciju, koordinaciju i nadzor kamionske isporuke robe, naručivanje robe, upravljanje zalihama na skladištu i slično. Od kandidata se očekuju viša ili visoka stručna sprema, iskustvo na poslovima prodaje, podrške prodaji i logistike, iskustvo u vođenju manjeg tima, izvrsno poznavanje MS Officea, znanje engleskog jezika u govoru i pismu te kolegijalni pristup i timski duh. Prijavite se.

GE Renewable Energy traži novo pojačanje na poziciji Field Service Technician (m/ž). Posao se odvija u Dugopolju, Splitu i okolici, a prijave su otvorene do 25.7. Od kandidata se očekuju odgovarajuća kvalifikacija i dokazano radno iskustvo, upoznatost s testnom opremom i procedurama, računalna pismenost te odlično poznavanje engleskog jezika. Prijavite se.

Gi Group traži novo pojačanje na poziciji Training & Quality Manager (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 11.7. Potrebne su minimalno dvije godine radnog iskustva, poznavanje Quality sistema, poznavanje procedura na tržištu, pedagoških tehnika i prezentacija. Traži se znanje engleskog te talijanskog ili njemačkog jezika na C1 razini. Prijavite se na linku.

Butan plin d.o.o. zapošljava koordinatora logistike (dispečera za boce) (m/ž). Mjesto rada je Novigrad, a prijave se zaprimaju do 8.7. Uvjeti su najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Posao podrazumijeva izrađivanje i praćenje izvještaja iz djelokruga rada, pripremu i donošenje svih potrebnih operativnih procedura, poduzimanje svih potrebnih radni i aktivnosti za ostvarivanje godišnjih planova poslovanja i slično. Prijavite se.

JKT Design d.o.o. zapošljava prodajnog predstavnika za HoReCa objekte (m/ž). Rad se odvija u Hrvatskoj, a prijave su otvorene do 5.7. Poslodavac nudi posao u opuštenoj i dinamičnoj atmosferi, edukaciju, stimulativna primanja i mogućnost profesionalnog usavršavanja i napredovanja. Od kandidata se očekuje orijentiranost na cilj, kreativnost, komunikacijske vještine, želja za ostvarivanjem rezultata, spremnost na suradnju i timski rad. Aplicirajte.

