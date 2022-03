Stanić se širi u MENA regiji – Juicy uskoro i u Costa coffeeiju u Omanu

Juicy sokovi uskoro će biti dostupni u zračnoj luci u Dohi te u jednom od najpoznatijih svjetskih lanaca kave Costa coffee u Omanu. Na tržištu Saudijske Arabije širimo asortiman u maloprodaji te polako gradimo HoReCa kanal.

Istovremeno, intenzivno radimo na širenju distribucije Juicy sokova u Indiji, Egiptu, Kuwaitu, Jordanu i Bahrainu te pripremamo i novi okus 100% mango s ciljem prilagodbe navikama lokalnih potrošača - istaknuo je Zoran Mabić, predsjednik uprave Stanić Beveragesa.

Na svjetskom sajmu Expo Dubai Stanić grupa je predstavila svoje proizvode s naglaskom na Juicy 100% sokove te Maraschino i Pelinkovac iz asortimana Maraske. Liker Maraschino je zahvaljujući svojoj povijesti i dugoj tradiciji bio jedini proizvod iz food & beverage industrije izložen u stalnom postavu Hrvatskog paviljona na svjetskoj izložbi, pohvalili su se iz Stanića, čije je brendove na Dubai Expou imalo priliku upoznati više od 15 milijuna ljudi, zahvaljujući kojima računaju na jačanje svojih izvoznih pozicija u MENA regiji.

Juicy 100% sokovi su već pet godina prisutni u zemljama Bliskog istoka, a ponajviše u HoReCa kanalima u Dubaiju zbog svjetski poznate restoranske i klupske scene. Expo u Dubaiju ujedno je bio i povod za proširenje suradnje s najutjecajnijim HoReCa distributerom u MENA regiji – Chef Middle East, s kojim Stanić Beverages planira do kraja 2022. godine značajno ojačati poslovnu suradnju i to kroz proširenje distribucije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te otvaranje drugih tržišta u premium segmentu bezalkoholnih i alkoholnih pića, kažu iz te kompanije. Juicy je trenutno prisutan u najpoznatijim ugostiteljskim lancima u Dubaiju kao što su „Bla bla“ i „Masti“ te u vodećim hotelima poput Westin Dubai Beach Resort & Marina, Waldorf Astoria Dubai International Financial Center i Double Tree by Hilton Jumairah Beach Dubai.