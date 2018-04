Sberbank i VTB bank preuzimaju kontrolu, imat će 44% Agrokora

Vjerovnici Agrokora mirni idu na vikend jer su konačno postigli dogovor o naplati svojih potraživanja. Kako doznajemo, nacrt na temelju kojeg bi se trebala postići nagodba usuglašen je i, ako nešto ne pođe po zlu, preko vikenda će se napisati, a potom u utorak i potpisati sporazum vjerovnika. U međuvremenu je Trgovački sud dao još tri mjeseca za zaključivanje nagodbe Fabrisu Perušku, a to je taman dovoljno vremena za tehničku provedbu nagodbe.

Sporazum bez brojki

U sporazumu neće biti brojki, već će se vjerovnici obvezati prihvatiti rezultate modela namirenja uz pomoć kojeg će se izračunati postotak naplate kroz udio u vlasništvu. Dio naplate realizirat će se kroz kredit na novoj kompaniji. Međutim, brojke su već poznate iako nisu precizne.

Agrokor je procijenjen na 2,6 milijardi eura, što je gornja granica koju su odredili savjetnici za restrukturiranje, a u novom Agrokoru, u koji će biti prebačena imovina kompanija, podijeljeni su i udjeli. Prema izvorima Večernjeg lista, Sberbank će imati oko 30 posto kompanije, a možda i nešto više, dok će s drugom ruskom državnom bankom VTB-om držati oko 44 posto dionica novog društva. Možda nemaju kontrolni paket, ali svakako će biti najutjecajniji vlasnici u tvrtki. Sberbank ima 1,1 milijardu eura tražbina, a VTB 300 milijuna eura tražbina, od kojih je 90 milijuna eura zanovio kroz roll-up kredit. Do većinskog udjela nedostaje im maksimalno šest posto. Naime, udjeli se mogu promijeniti i do utorka, ali ne značajno, možda za nekoliko postotaka. Po trenutačnom dogovoru obvezničari Agrokora, među kojima je i Knighthead Capital, kontrolirat će od 23 do 25 posto kompanije. Obvezničari su zanovili 223 milijuna eura kroz roll-up, a još im je ostalo naplatiti 710 milijuna eura. Taj će dio naplatiti kroz četvrtinu nove kompanije. Knighthead će sam držati oko 10 do 12 posto Agrokora. Postoje nagađanja da se dio obvezničara već dogovorio o prodaji svojih udjela većim vjerovnicima jer će tako najbrže naplatiti svoja ulaganja. Domaće banke imat će oko 10 posto udjela u Agrokorovoj holding kompaniji. Naime, domaće banke imale su izvrsna jamstva i veći dio njihova duga je pokriven ili razlučnim jamstvima ili je zanovljen kroz roll-up aranžman pa im i neće ostati puno duga za pretvaranje u kapital. Roll-up kreditori, njih dvadesetak, koji su dali Agrokoru 480 milijuna eura novog kapitala u lipnju prošle godine, bit će isplaćeni kroz refinanciranje kredita. Kredit na naplatu stiže početkom rujna jer je i odobren na rok od 15 mjeseci, a bit će zaduženje nove kompanije teško 960 milijuna eura.

Dobavljači dobro prošli

I na kraju, ali nikako nevažni, ostaju dobavljači. Kako doznajemo, zajedno s dijelom razlučnih vjerovnika dobavljača poput Adris Grupe držat će oko osam posto novog Agrokora. Dobavljači koji su davali robu na kraju će pretvoriti dugove u četiri do šest posto udjela u koncernu. Dobavljači su prošli jako dobro. Po posljednjim izračunima ostalo im je još 214 milijuna eura starog duga koje će pretvoriti u kapital. Dogovoreno je da će im se tijekom iduće četiri godine platiti još dodatnih 80 milijuna eura graničnog duga pa će im ostati nenaplaćeno 132 milijuna eura graničnog duga. Ukupno će naplatiti 380 milijuna eura graničnog duga. Pritom će se tih 80 milijuna eura koncentrirati na Konzumove dobavljače koji su naplatili najmanji postotak potraživanja dosad. Trebali bi na kraju razdoblja od četiri godine svi dobavljači postići barem 76 posto naplate graničnog duga. Istovremeno se dobavljačima jamči prostor na policama cijele regije, i to maloprodaje i veleprodaje, iduće četiri godine. Dobavljači su zadovoljni, ali priznaju i da su umorni jer su se morali jako boriti da bi postigli ovu razinu naplate potraživanja. Razlučni vjerovnici, a oni u svojim rukama imaju 530 milijuna eura sigurnih potraživanja, bit će isplaćeni u različitim oblicima. Nekima će potraživanja biti podmirena gotovinom, odnosno kreditom na novoj tvrtki, dok će dio poput Adris Grupe ući u vlasničku strukturu. Koliki su otpisi na kojim potraživanjima neće se moći utvrditi dok se ne objavi službena vrijednost udjela, ali neslužbeno se može čuti da će iznos otpisa biti veći na papiru nego u stvarnosti jer se procjenjuje da će nova kompanija u nekoliko godina poslovanja postići nekoliko puta veću vrijednost od današnje procjene. Postignuta je nagodba koja odgovara svima.